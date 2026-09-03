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Nhận định U20 Việt Nam vs U20 Palestine vòng loại U20 châu Á: Mệnh lệnh phải thắng

Thứ Năm, 06:00, 03/09/2026
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VOV.VN - Thông tin và nhận định trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine thuộc lượt trận 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra lúc 19h00 ngày 3/9 trên sân vận động Việt Trì: Mệnh lệnh phải thắng cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

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U20 Việt Nam vs U20 Palestine sẽ so tài ở lượt trận 2 vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: Như Đạt)

Nhận định U20 Việt Nam vs U20 Palestine lượt trận thứ hai vòng loại U20 châu Á 2027

Trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestinelượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 mang ý nghĩa quyết định với cả hai đội. Sau những kết quả không như ý ở ngày ra quân, đây gần như là “trận chung kết sớm” quyết định cơ hội đi tiếp.

Ở trận mở màn, U20 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên và bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu tổ chức lối chơi. Trong khi đó, U20 Palestine cũng không có điểm khi thua 1-2 trước U20 Iran, khiến cục diện bảng đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

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U20 Việt Nam nhận thất bại 0-3 ở trận ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: Như Đạt)

Với cục diện hiện tại, cả hai đội buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Lợi thế của U20 Việt Nam nằm ở việc được thi đấu trên sân nhà Việt Trì. Tuy nhiên, áp lực từ khán giả cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi phải thể hiện bộ mặt thuyết phục hơn so với trận ra quân.

Sau thất bại đầu tiên, ban huấn luyện U20 Việt Nam đã nhanh chóng bắt tay vào việc phân tích đối thủ và điều chỉnh chiến thuật. HLV Ikeuchi nhấn mạnh đội vẫn còn cơ hội và điều quan trọng là phải khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ.

Một khó khăn khác đến từ vấn đề nhân sự khi Lê Phát phải trở lại CLB thi đấu tại V-League, ảnh hưởng đến sự ổn định đội hình. Điều này buộc U20 Việt Nam phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn con người và cách vận hành lối chơi.

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U20 Việt Nam không có sự phục vụ của Lê Phát ở lượt trận thứ hai vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: Như Đạt)

Bên kia chiến tuyến, U20 Palestine là đối thủ không thể xem thường khi sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Những nhân tố đến từ châu Âu và Nam Mỹ mang đến cho họ nền tảng thể lực tốt cùng lối chơi hiện đại.

Dù vậy, trận thua trước U20 Iran cũng cho thấy U20 Palestine vẫn tồn tại những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự. Nhiều khả năng đối thủ này sẽ lựa chọn lối chơi thận trọng, chờ đợi sai lầm của U20 Việt Nam để phản công.

Về chiến thuật, U20 Việt Nam cần cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa và tăng độ chính xác trong những pha xử lý cuối cùng. Những tình huống cố định và các pha bóng biên có thể trở thành chìa khóa để tạo ra khác biệt. Cùng với đó, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi sẽ phải chơi tập trung trong hiệp 2 của trận đấu, thời điểm các cầu thủ U20 Việt Nam cho thấy thể lực xuống đáng kể.

Xét tổng thể, U20 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nếu chơi đúng phong độ và tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, sự chủ quan là điều không được phép xuất hiện trong bối cảnh áp lực thành tích đang đè nặng.

Quách Khiêm/VOV.VN
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