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Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Hoàng Hên bám đuổi Đình Bắc

Thứ Hai, 09:00, 27/07/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 sau lượt trận mở màn, Đỗ Hoàng Hên bám đuổi Nguyễn Đình Bắc trên đường đua danh hiệu.

Sau lượt trận mở màn, ASEAN Cup 2026 đã chứng kiến 18 bàn thắng được ghi trong 4 trận đấu tại bảng A và bảng B. Trong đó, ĐT Việt Nam là đội có chiến thắng đậm nhất khi đánh bại ĐT Timor Leste 7-0.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là người duy nhất lập hat-trick trong lượt trận mở màn giải đấu. Qua đó, chân sút của ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 3 bàn thắng.

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Đình Bắc dẫn đầu còn Hoàng Hên đứng nhì trên đường đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 sau lượt trận mở màn. (Ảnh: Ngọc Diệp, Quang Hùng)

Xếp sau Nguyễn Đình Bắc là Paulo Josué (ĐT Malaysia), Kakana Khamyok (ĐT Thái Lan) và Đỗ Hoàng Hên (ĐT Việt Nam). Đây là những cầu thủ đã ghi 2 bàn thắng trong trận ra quân tại ASEAN Cup 2026.

Trong số 9 cầu thủ đã ghi 1 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam có 2 cái tên góp mặt là tiền đạo Nguyễn Xuân Son và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Ở lượt trận thứ 2 của ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ tạm nghỉ và trở lại thi đấu ở lượt trận thứ 3. Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội sẽ tiếp đón ĐT Singapore vào lúc 20h ngày 31/7.

Xem ASEAN Huyndai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Hoàng Long/VOV.VN
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