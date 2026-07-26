Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: ĐT Thái Lan sánh ngang ĐT Việt Nam

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Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất sau khi lượt trận đầu tiên kết thúc. ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam là các đội dẫn đầu 2 bảng đấu.

Trong khi ĐT Việt Nam tạm xếp nhất bảng A với trận thắng 7-0 trước Timor Leste thì ĐT Thái Lan tạm chiếm ngôi đầu bảng B sau khi đánh bại Lào 5-0.

Các đội Singapore, Malaysia cũng đã có 3 điểm trong khi các đội Campuchia, Lào và Timor Leste cùng Myanmar chưa có điểm nào sau lượt trận đầu tiên.

Các đội Indonesia và Philippines vẫn chưa đá trận ra quân ở giải đấu năm nay. Lượt trận tiếp theo của ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 27 và 28/7.