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Đình Bắc giải mã màn ăn mừng trong chiến thắng của ĐT Việt Nam

Thứ Bảy, 05:15, 25/07/2026
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VOV.VN - Trong cuộc họp báo sau chiến thắng của ĐT Việt Nam, Đình Bắc đã chia sẻ về niềm cảm hứng dẫn tới màn ăn mừng bàn thắng.

ĐT Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 khi giành chiến thắng 7-0 trước ĐT Timor Leste. Trong đó, Đình Bắc gây ấn tượng khi ghi hattrick bàn thắng, những pha lập công còn lại thuộc về Hoàng Hên (cú đúp), Xuân Son và Quang Hải.

Chia sẻ về màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu này, Đình Bắc cho biết: “Tôi thích cả ba bàn thắng. Điệu ăn mừng xuất phát từ các cầu thủ Brazil, tôi muốn ‘cover lại’ màn ăn mừng đó. Hy vọng trong những trận đấu tới, CĐV sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. Hẹn gặp mọi người ở trận tiếp theo trên sân Mỹ Đình”.

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HLV Kim Sang Sik và Đình Bắc hài lòng về màn trình diễn của ĐT Việt Nam (Ảnh: HT)

Đình Bắc nhấn mạnh chiến thắng này là thành quả của một tháng chuẩn bị vừa qua. HLV Kim Sang Sik cũng đồng tình với chia sẻ của học trò, đồng thời hài lòng khi các cầu thủ đều thi đấu tự tin.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và thể hiện được chính mình. Mọi cầu thủ đều tự tin và chơi tốt. Chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo và cố gắng giành chiến thắng”.

“Hôm nay thời tiết xấu nhưng CĐV vẫn đến cổ vũ cho toàn đội. Tôi rất trân trọng, xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã cổ vũ cho chúng tôi, cả ở trên sân lẫn từ quê nhà. Chúng tôi sẽ nỗ lực thể hiện tốt để tri ân người hâm mộ”.

HLV trưởng ĐT Timor Leste, ông Ze Pedro đánh giá cao màn trình diễn của ĐT Việt Nam: “Chúng tôi đã gặp một đội rất mạnh với những cầu thủ giỏi, chúng tôi mắc một số sai lầm dẫn tới thất bại. Đó là màn trình diễn rất tốt của ĐT Việt Nam. Chúng tôi là đội bóng trẻ, cần nỗ lực hơn để phát triển và học hỏi nhiều điều”.

“Chúng tôi gặp đã gặp một đội bóng lớn nên rất khó khăn. Họ đã tôn trọng chúng tôi khi vẫn để các cầu thủ trụ cột thi đấu, quả thực là quá khó khăn khi đối đầu với họ”.

Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Singapore trên sân nhà tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 31/7.

CTV HT/VOV.VN
từ Chon Buri, Thái Lan
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