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FIFA ra quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

Thứ Bảy, 09:21, 25/07/2026
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VOV.VN - FIFA ra quyết định quan trọng về giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 9, tháng 10 tới.

FIFA ra quyết định quan trọng về giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 9, tháng 10 tới. Đây là giải đấu có sự góp mặt của ĐT Việt Nam.

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Ảnh: HT

Theo đó, tổ chức lớn nhất của bóng đá thế giới đang cân nhắc sẽ mời thêm 2 đội bóng nữa để giải đấu có vừa đủ 16 đội. Trước đó, FIFA đã chốt phương án giải có 14 đội được chia thành 2 hạng với 8 đội ở hạng 1 và 6 đội ở hạng 2 dựa theo tiêu chí bảng xếp hạng FIFA.

Tuy nhiên giờ đây FIFA đang cân nhắc khả năng sẽ mời thêm 2 đội tuyển nữa để mỗi hạng có đủ 8 đội tham gia tranh tài, giúp tất cả các đội dự giải đều sẽ đảm bảo được thi đấu đủ 4 trận.

Danh tính 2 đội mà FIFA muốn mời trong thời gian tới chưa được xác định nên có thể đối thủ của ĐT Việt Nam ở giải đấu này hoàn toàn có thể thay đổi so với dự kiến ban đầu dù thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn chắc chắn vẫn thi đấu ở hạng 1.

Trước đó, ĐT Việt Nam dự kiến ở hạng 1 của FIFA ASEAN Cup 2026 cùng các đội tuyển Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 9, tháng 10 tới. Lễ bốc thăm sẽ được tổ chức trong tháng 8/2026.

Trần Tiến/VOV.VN
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