ĐT Việt Nam trở về Hà Nội sau trận mở màn ASEAN Cup, có gần 1 tuần nghỉ ngơi

Tối 25/7, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội sau khi hoàn thành trận ra quân tại ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 7-0 trước đội tuyển Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan).

Ảnh: VFF.

Ngay sau khi trở về, toàn đội nhanh chóng ổn định nơi lưu trú để bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Singapore trên sân nhà, diễn ra vào ngày 31/7.

Theo kế hoạch, ngay trong sáng mai (26/7), đội tuyển sẽ trở lại tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện sẽ tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, đồng thời triển khai các nội dung chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Singapore.

Chia sẻ sau chiến thắng trước Timor Leste, HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh toàn đội cần nhanh chóng gác lại kết quả vừa đạt được để hướng sự tập trung vào chặng đường phía trước.

Chiến thắng trước Timor Leste giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ, hướng đến cuộc tiếp đón Singapore với quyết tâm giành thêm một kết quả tích cực, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua tại vòng bảng.