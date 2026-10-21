Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: PSG và Liverpool tạm chiếm ưu thế

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất, cập nhật sáng 21/10, PSG chia sẻ ngôi đầu với Liverpool khi cả hai đội đều có 9 điểm trọn vẹn sau 3 lượt trận.

PSG có được trận thắng thứ ba từ đầu giải sau khi vượt qua Barca với tỷ số 4-2 trên sân nhà trong khi Liverpool đạt đến cột mốc này sau trận thắng nhọc nhằn 4-3 trước Villarreal ở tình thế bị dẫn trước 0-2.

PSG và Liverpool cùng có 9 điểm nhưng đội ĐKVĐ đang có hiệu số tốt hơn đại diện nước Anh. Xếp thứ ba tạm thời là Stuttgart sau khi đội bóng này hòa 1-1 với Atletico Madrid để sở hữu 7 điểm.

Man City, Barca, Dortmund là những đội có 6 điểm đã thi đấu xong lượt trận thứ ba. Trong khi đó, các đội Real Madrid, Arsenal, Real Betis, Sporting Lisbon, Aston Villa là những đội có 6 điểm nhưng chưa thi đấu lượt thứ ba.

Ở nhóm cuối bảng, vẫn còn 6 đội chưa có điểm nào là Inter Milan, LASK, Porto, Lille, Galatasaray và Slovan Bratislava. Trong đó, Slovan Bratislava và Porto là những CLB đã thua trận thứ ba liên tiếp.