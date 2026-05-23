Bruno Fernandes là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/2026

Thứ Bảy, 18:04, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - BTC Ngoại hạng Anh chính thức thông báo Bruno Fernandes là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/2026.

Bruno Fernandes chính thức nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/2026. Tiền vệ của MU đã giành chiến thắng trong cuộc bình chọn với các ứng viên Gabriel, David Raya, Declan Rice (cùng Arsenal), Erling Haaland, Antoine Semenyo (cùng Man City), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) và Igor Thiago (Brentford).

Ngoại hạng Anh thông báo Bruno Fernandes nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/2026. (Ảnh: EPL)

Trước đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thâu tóm một loạt danh hiệu cá nhân cao quý gồm Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA), Cầu thủ MU xuất sắc nhất năm và giải thưởng Sir Matt Busby.

Ở mùa giải này, Bruno Fernandes đã có 20 kiến tạo và ghi 8 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp MU đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng cũng như giành vé tham dự Cúp C1 châu Âu mùa tới.

Tại vòng đấu cuối gặp Brighton, Bruno Fernandes sẽ thiết lập kỷ lục về số pha kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh nếu có thêm 1 lần “dọn cỗ” cho đồng đội lập công.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Bruno Fernandes Ngoại hạng Anh MU
Tin liên quan

Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu

Kịch bản cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh ở vòng đấu cuối

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

