Bruno Fernandes là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/2026

Bruno Fernandes chính thức nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/2026. Tiền vệ của MU đã giành chiến thắng trong cuộc bình chọn với các ứng viên Gabriel, David Raya, Declan Rice (cùng Arsenal), Erling Haaland, Antoine Semenyo (cùng Man City), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) và Igor Thiago (Brentford).

Ngoại hạng Anh thông báo Bruno Fernandes nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/2026. (Ảnh: EPL)

Trước đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thâu tóm một loạt danh hiệu cá nhân cao quý gồm Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA), Cầu thủ MU xuất sắc nhất năm và giải thưởng Sir Matt Busby.

Ở mùa giải này, Bruno Fernandes đã có 20 kiến tạo và ghi 8 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp MU đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng cũng như giành vé tham dự Cúp C1 châu Âu mùa tới.

Tại vòng đấu cuối gặp Brighton, Bruno Fernandes sẽ thiết lập kỷ lục về số pha kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh nếu có thêm 1 lần “dọn cỗ” cho đồng đội lập công.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD