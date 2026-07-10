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Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Messi và Mbappe so kè quyết liệt

Thứ Sáu, 14:00, 10/07/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Messi và Mbappe so kè quyết liệt khi cả hai chân sút này đều đã có 8 bàn thắng.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 chứng kiến sự so kè quyết liệt của Messi và Mbappe khi cả hai ngôi sao này đều đã có 8 bàn thắng.

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Những chân sút hàng đầu World Cup 2026 tính đến trưa ngày 10/7 (giờ Việt Nam) - Nguồn: FIFA. 

Trong đó. Mbappe là cầu thủ đã có một pha lập công ở trận đấu gần nhất, giúp ĐT Pháp giành chiến thắng 2-0 trước Morocco, qua đó giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Theo sát ngay phía sau Mbappe và Messi là Erling Haaland. Chân sút của ĐT Na Uy đã ghi đến 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận ra sân (tiền đạo sinh năm 2000 được cho nghỉ 1 trận).

Đã có 6 bàn là tiền đạo Harry Kane của ĐT Anh, chân sút là cầu thủ chủ lực của Tam Sư trong hành trình săn cúp vàng World Cup đầu tiên sau 60 năm chờ đợi.

Trong khi đó, với pha lập công gần nhất vào lưới Morocco, đương kim Quả bóng Vàng - Ousmane Dembele đã sở hữu 5 pha lập công ở kỳ World Cup năm nay.

Các cẩu thủ đã ghi 4 bàn gồm có  Jude Bellingham (Anh), Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha), Vinícius Júnior (Brazil), Ismaïla Sarr (Senegal), Julián Quiñones (Mexico).

Trong số này, chỉ có Bellingham và Oyarzabal còn cơ hội nâng cao thành tích khi Anh và Tây Ban Nha vẫn còn đang thi đấu. Trong khi đó, các gương mặt còn lại đã dừng lại ở con số 4 bàn thắng do đội tuyển của họ đại diện đã bị loại.

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PV/VOV.VN
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