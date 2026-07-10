World Cup 2026 tạo cơn sốt truyền hình tại Mỹ

Theo số liệu của Nielsen Media, trận đấu giữa Mỹ và Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026 hôm 6/7, dù đội chủ nhà Mỹ thất bại 1-4 nhưng vẫn thu hút trung bình 33,08 triệu khán giả trên các nền tảng phát sóng. Lượng người xem đạt đỉnh 41,03 triệu trong khoảng thời gian từ 21h15’ đến 21h30’ (giờ miền Đông), khung giờ vàng đối với truyền hình tại Mỹ.

Fox Sports, đơn vị nắm bản quyền phát sóng World Cup tại Mỹ, cho biết đây là chương trình truyền hình có lượng người xem cao nhất trên mọi thể loại và mọi kênh truyền hình tại Mỹ kể từ sau trận Super Bowl LX, sự kiện thu hút khoảng 125,6 triệu người xem.

Kỷ lục này được thiết lập chỉ ít ngày sau khi đội tuyển Mỹ đánh bại Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội. Trận đấu đó cũng từng trở thành trận bóng đá được xem nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ với 26,4 triệu khán giả, trước khi nhanh chóng bị chính trận gặp Bỉ vượt qua.

Bóng đá trở thành môn thể thao được ưa chuộng thứ 3 tại Mỹ (Ảnh: QT)

Không chỉ các trận đấu của đội tuyển Mỹ tạo nên sức hút lớn, người dân Mỹ cũng dành sự quan tâm ngày càng nhiều cho các trận đấu đỉnh cao khác của World Cup.

Theo Nielsen Media, trận đấu giữa Mexico và Anh ở vòng 16 đội hôm 5/7 đã thu hút 21,742 triệu người xem trên kênh Fox, trở thành trận World Cup không có đội tuyển Mỹ được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử truyền hình tiếng Anh tại nước này.

Nếu tính thêm lượng khán giả theo dõi trên Telemundo và nền tảng Peacock, trận đấu này đạt trung bình 44,84 triệu người xem.

Những con số này cho thấy bóng đá đang dần trở thành một trong những môn thể thao có sức hút lớn nhất tại Mỹ. Theo nhiều khảo sát gần đây, bóng đá hiện đã vươn lên trở thành môn thể thao được yêu thích đứng thứ ba tại Mỹ, chỉ xếp sau bóng bầu dục (NFL) và bóng rổ, đồng thời vượt qua cả bóng chày, môn thể thao từng được xem là “quốc hồn quốc túy” của nước này.