English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

World Cup 2026 tạo cơn sốt truyền hình tại Mỹ

Thứ Sáu, 09:33, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội tuyển quốc gia Mỹ đã hai lần liên tiếp thiết lập kỷ lục mới về lượng khán giả truyền hình theo dõi một trận bóng đá nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ, cho thấy sức hút chưa từng có của World Cup 2026 đối với công chúng nước này.

Theo số liệu của Nielsen Media, trận đấu giữa Mỹ và Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026 hôm 6/7, dù đội chủ nhà Mỹ thất bại 1-4 nhưng vẫn thu hút trung bình 33,08 triệu khán giả trên các nền tảng phát sóng. Lượng người xem đạt đỉnh 41,03 triệu trong khoảng thời gian từ 21h15’ đến 21h30’ (giờ miền Đông), khung giờ vàng đối với truyền hình tại Mỹ.

Fox Sports, đơn vị nắm bản quyền phát sóng World Cup tại Mỹ, cho biết đây là chương trình truyền hình có lượng người xem cao nhất trên mọi thể loại và mọi kênh truyền hình tại Mỹ kể từ sau trận Super Bowl LX, sự kiện thu hút khoảng 125,6 triệu người xem.

Kỷ lục này được thiết lập chỉ ít ngày sau khi đội tuyển Mỹ đánh bại Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội. Trận đấu đó cũng từng trở thành trận bóng đá được xem nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ với 26,4 triệu khán giả, trước khi nhanh chóng bị chính trận gặp Bỉ vượt qua.

world cup 2026 tao con sot truyen hinh tai my hinh anh 1
Bóng đá trở thành môn thể thao được ưa chuộng thứ 3 tại Mỹ (Ảnh: QT)

Không chỉ các trận đấu của đội tuyển Mỹ tạo nên sức hút lớn, người dân Mỹ cũng dành sự quan tâm ngày càng nhiều cho các trận đấu đỉnh cao khác của World Cup.

Theo Nielsen Media, trận đấu giữa Mexico và Anh ở vòng 16 đội hôm 5/7 đã thu hút 21,742 triệu người xem trên kênh Fox, trở thành trận World Cup không có đội tuyển Mỹ được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử truyền hình tiếng Anh tại nước này.

Nếu tính thêm lượng khán giả theo dõi trên Telemundo và nền tảng Peacock, trận đấu này đạt trung bình 44,84 triệu người xem.

Những con số này cho thấy bóng đá đang dần trở thành một trong những môn thể thao có sức hút lớn nhất tại Mỹ. Theo nhiều khảo sát gần đây, bóng đá hiện đã vươn lên trở thành môn thể thao được yêu thích đứng thứ ba tại Mỹ, chỉ xếp sau bóng bầu dục (NFL) và bóng rổ, đồng thời vượt qua cả bóng chày, môn thể thao từng được xem là “quốc hồn quốc túy” của nước này.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Tây Ban Nha vs Bỉ thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 11/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Tây Ban Nha vs Bỉ thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 11/7.

Morocco có thể đánh bại Pháp ở World Cup 2030
Morocco có thể đánh bại Pháp ở World Cup 2030

VOV.VN - HLV Mohamed Ouahbi thừa nhận Morocco đã thua tâm phục khẩu phục trước một tuyển Pháp vượt trội sau thất bại 0-2 ở tứ kết World Cup 2026, đồng thời hy vọng sẽ đánh bại đối thủ ở World Cup 2030.

Morocco có thể đánh bại Pháp ở World Cup 2030

Morocco có thể đánh bại Pháp ở World Cup 2030

VOV.VN - HLV Mohamed Ouahbi thừa nhận Morocco đã thua tâm phục khẩu phục trước một tuyển Pháp vượt trội sau thất bại 0-2 ở tứ kết World Cup 2026, đồng thời hy vọng sẽ đánh bại đối thủ ở World Cup 2030.

Cản phá 11m của Mbappe, thủ môn Bounou đi vào lịch sử World Cup
Cản phá 11m của Mbappe, thủ môn Bounou đi vào lịch sử World Cup

VOV.VN - Thủ môn Yassine Bounou đi vào lịch sử World Cup sau khi cản phá thành công cú sút 11m của tiền đạo Mbappe bên phía tuyển Pháp.

Cản phá 11m của Mbappe, thủ môn Bounou đi vào lịch sử World Cup

Cản phá 11m của Mbappe, thủ môn Bounou đi vào lịch sử World Cup

VOV.VN - Thủ môn Yassine Bounou đi vào lịch sử World Cup sau khi cản phá thành công cú sút 11m của tiền đạo Mbappe bên phía tuyển Pháp.

Mbappe và Messi tạo nên kỷ lục khó tin ở sân chơi World Cup
Mbappe và Messi tạo nên kỷ lục khó tin ở sân chơi World Cup

VOV.VN - Mbappe cùng với đàn anh Messi tạo nên kỷ lục khó tin ở sân chơi World Cup khi liên tục ghi bàn và kiến tạo trên đất Mỹ.

Mbappe và Messi tạo nên kỷ lục khó tin ở sân chơi World Cup

Mbappe và Messi tạo nên kỷ lục khó tin ở sân chơi World Cup

VOV.VN - Mbappe cùng với đàn anh Messi tạo nên kỷ lục khó tin ở sân chơi World Cup khi liên tục ghi bàn và kiến tạo trên đất Mỹ.

Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026: Yamal khẳng định giá trị?
Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026: Yamal khẳng định giá trị?

VOV.VN - Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h rạng sáng 11/7 theo giờ Việt Nam.

Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026: Yamal khẳng định giá trị?

Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026: Yamal khẳng định giá trị?

VOV.VN - Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h rạng sáng 11/7 theo giờ Việt Nam.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc