Cape Verde chạm cột mốc ấn tượng, sẵn sàng so tài với Argentina

Tại World Cup 2026, ĐT Cape Verde đang viết nên một câu chuyện đặc biệt khi giành quyền vượt qua vòng bảng. Dù phải nằm cùng bảng với Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia, Cape Verde gây ấn tượng khi giành vị trí nhì bảng H với thành tích bất bại.

ĐT Cape Verde vượt qua vòng bảng World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, Cape Verde trở thành đội thứ hai hoà trong cả ba trận đấu vòng bảng vẫn giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Trước đó, ĐT Chile đã làm được điều này tại World Cup 1998.

Sau khi vượt qua vòng bảng, ĐT Cape Verde gặp thách thức rất lớn khi gặp ĐT Argentina có phong độ rất cao. Đặc biệt, Lionel Messi đang trở thành mối đe doạ rất lớn với các hàng phòng ngự tại World Cup khi ghi được 5 bàn trong 2 trận đấu tại vòng bảng.

Đây là thử thách không nhỏ với Cape Verde cũng như thủ môn Vozinha đang trở thành hiện tượng với màn trình diễn xuất sắc tại vòng bảng. Với việc Argentina đã chắc suất vào vòng loại trực tiếp, Messi nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi ở trận đấu cuối vòng bảng để giữ sức cho màn so tài với Cape Verde.

Theo bảng xếp hạng FIFA, đây là cặp đấu có chêch lệch thứ hạng lớn nhất tại vòng 32 đội World Cup 2026 (tính đến 10h00 sáng ngày 27/6). Trong khi ĐT Argentina đứng thứ 2 thì ĐT Cape Verde đang đứng thứ 64, chêch lệch 62 bậc. Trận đấu giữa Argentina vs Cape Verde sẽ diễn ra vào 5h00 ngày 4/7 theo giờ Việt Nam.