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Nhận định Uruguay vs Tây Ban Nha bảng H World Cup 2026: Yamal lên tiếng?

Thứ Sáu, 11:00, 26/06/2026
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VOV.VN - Nhận định Uruguay vs Tây Ban Nha bảng H World Cup 2026 diễn ra lúc 7h ngày 27/6/2026.

Lượt trận cuối cùng bảng H World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 7h ngày 27/6/2026. Trên sân Akron ở Zapopan (Mexico), ĐT Tây Ban Nha sẽ có cuộc đọ sức với ĐT Uruguay.

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Trước khi trận đấu này diễn ra, Tây Ban Nha đang tạm thời dẫn đầu bảng với 4 điểm trong khi Uruguay xếp ngay sau với 2 điểm sau 2 trận hòa.

Tây Ban Nha về lý thuyết vẫn còn nguy cơ bị loại nhưng khả năng này là rất nhỏ khi đại diện châu Âu đã chắc chắn không thể tụt xuống cuối bảng. Do đó, gần như chắc chắn Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với tư cách một trong những đội đã giành vé vào vòng 32 đội.

Trong bối cảnh ấy, người hâm mộ mong muốn những ngôi sao như Lamine Yamal hay Nico Williams sẽ tỏa sáng nhiều hơn nữa để làm bàn đạp tiến vào vòng trong.

Ở 2 trận đã qua, HLV Luis de la Fuente sử dụng Lamine Yamal hay Nico Williams rất hạn chế do bộ đôi này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Dù vậy, Yamal vẫn kịp có 1 bàn thắng vào lưới Saudi Arabia và đó như một lời khẳng định ngôi sao trẻ này vẫn có thể tỏa sáng khi cần trong lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup.

Ngoài ra, chắc chắn Tây Ban Nha cũng mong muốn giành thắng lợi để có được ngôi đầu bảng, qua đó tránh được Argentina ở vòng 32 đội. Nhìn chung, mục tiêu của Tây Ban Nha là hoàn toàn có thể thực hiện.

nhan dinh uruguay vs tay ban nha bang h world cup 2026 yamal len tieng hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

Uruguay không xứng tầm đối thủ của Tây Ban Nha cả trong quá khứ cũng như hiện tại. Theo thống kê, La Roja áp đảo về đối đầu khi bất bại trong 7 lần so tài với Uruguay trong quá khứ. Trong đó, đội bóng thuộc bán đảo Iberia toàn thắng ở 3 lần đụng đội mới đây nhất.

Chưa kể, phong độ của Uruguay gần đây cũng không thực sự thuyết phục. Đại diện của Nam Mỹ đang trải qua mạch 5 trận không thắng. Trong đó, họ hòa đáng thất vọng ở 2 trận vừa qua tại vòng bảng World Cup 2026, trước các đối thủ không được đánh giá cao gồm Cape Verde và Saudi Arabia và trận nào thầy trò HLV Bielsa cũng để thủng lưới.

Với những gì đã thể hiện, đặc biệt là sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự, ĐT Uruguay nhiều khả năng sẽ bị các các chân sút của Tây Ban Nha trừng phạt và nếu Yamal có thể tiếp tục ghi bàn để giúp ĐT Tây Ban Nha tiến vào vòng trong với tư cách đội đầu bảng, đó sẽ là điều tuyệt vời với những CĐV Tây Ban Nha nói riêng và các CĐV trung lập nói chung.

Trận đấu Uruguay vs Tây Ban Nha bảng H World Cup 2026 diễn ra lúc 7h ngày 27/6/2026. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trần Tiến/VOV.VN
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