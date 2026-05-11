Barca vô địch La Liga: Loạt thống kê khủng và cơ hội đi vào lịch sử

Thứ Hai, 09:41, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Barca vô địch La Liga 2025/2026 sớm 3 vòng đấu và có cơ hội thiết lập hàng loạt kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

Barca lên ngôi vô địch La Liga 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Cơ hội xô đổ kỷ lục

Barca đã chính thức vô địch La Liga 2025/2026 sớm 3 vòng đấu sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Real Madrid tại vòng 35. Đội bóng xứ Catalan có 91 điểm, ghi 91 bàn thắng và chỉ thủng lưới 31 bàn và hơn 14 điểm so với đội nhì bảng Real Madrid khi giải đấu vẫn còn 3 vòng nữa.

Nếu toàn thắng 3 trận còn lại, thầy trò HLV Hansi Flick sẽ tái lập thành tích giành 100 điểm như Real Madrid mùa giải 2011/2012 và chính Barca ở mùa giải 2012/2013.

Barca hiện đang có 30 trận thắng ở La Liga mùa này và sẽ phá kỷ lục về số trận thắng trong một mùa giải nếu toàn thắng 3 trận còn lại. Trong trường hợp này, Barca sẽ có 33 trận thắng ở mùa giải 2025/2026 để xô đổ kỷ lục cũ là 32 trận thắng của Real Madrid mùa giải 2011/2012 và Barca mùa giải 2012/2013.

Barca thắng Real Madrid 2-0 để vô địch La Liga 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, kỷ lục về khoảng cách giữa nhà vô địch và đội nhì bảng trong một mùa giải La Liga hiện đang là 15 điểm. Kỷ lục này hiện do Barca nắm giữ khi vô địch mùa 2012/2013 với 100 điểm còn đội nhì bảng Real Madrid có 85 điểm. Thầy trò HLV Hansi Flick có thể sẽ thiết lập kỷ lục mới khi đang hơn đội nhì bảng Real Madrid tới 14 điểm và còn 3 vòng đấu nữa trước mắt.

Theo lịch thi đấu, Barca sẽ lần lượt làm khách của Alaves, tiếp đón Betis và làm khách của Valencia trong 3 vòng đấu cuối tại La Liga 2025/2026.

Từ bờ vực sụp đổ tới kẻ thống trị La Liga

Sau khi Barca thắng Real Madrid và vô địch La Liga 2025/2026 sớm 3 vòng đấu, tờ Marca bình luận đội bóng xứ Catalan là hình mẫu đáng nể. Bởi lẽ, 2 năm trước, Barca là một đội bóng đang bên bờ vực sụp đổ khi thiếu cả tiền bạc lẫn chiến lược còn thành tích thì sa sút, nhưng họ đã “lột xác” ngoạn mục dưới thời Chủ tịch Joan Laporta và HLV Hansi Flick.

Đội bóng xứ Catalan đã liên tiếp giành 2 chức vô địch La Liga 2024/2025, 2025/2026 và trình diễn lối chơi thuyết phục. Hình ảnh kỷ luật và mạnh mẽ của Barca tương phản hoàn toàn với một Real Madrid đang vật lộn vì mâu thuẫn nội bộ.

Nhìn rộng hơn, Barca đang thiết lập một kỷ nguyên thống trị tại La Liga. Chức vô địch mùa 2025/2026 là danh hiệu La Liga thứ 11 của Barca trong 18 mùa giải gần nhất. Đây cũng là lần thứ 29, Barca đăng quang tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Barca vô địch La Liga 2025/2026 trong khi Real Madrid đang khủng hoảng vì mâu thuẫn nội bộ. (Ảnh: Reuters)

Barca cũng thể hiện bản sắc khi 3 cầu thủ được HLV Hansi Flick sử dụng nhiều nhất ở mùa giải này đều là những sản phẩm từ lò đào tạo La Masia gồm: Eric, Cubarsí và Lamine Yamal. Ngoài ra, những cầu thủ “cây nhà lá vườn” như Gavi, Pedri, Gerard Martín hay Marc Bernal đều đóng vai trò quan trọng trong đội hình.

Bên cạnh đó, Barca đã trình làng thêm những sản phẩm mới từ lò đào tạo La Masia trên hành trình vô địch La Liga mùa này như Jofre Torrents, Xavi Espart, Tommy hay Toni Fernández.

Bản sắc cũng là yếu tố được trang chủ Barca nhấn mạnh khi loan tin vô địch La Liga tới người hâm mộ: “Chức vô địch này không chỉ được nhớ đến bởi điểm số, bàn thắng hay cục diện bảng xếp hạng, mà sẽ được nhớ đến bởi khả năng vươn lên và tinh thần mạnh mẽ của Barca. Trước những nghi ngờ, Barca đã chứng minh cách tốt nhất để chiến thắng là không bao giờ từ bỏ bản sắc của mình. Chức vô địch La Liga 2025/2026 là của Barca”.

Hoàng Long/VOV.VN
