Xác định 2 đội vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Thứ Năm, 05:06, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau vòng đấu bán kết, Cúp C1 châu Âu 2025/2026 đã xác định được 2 đội sẽ tranh ngôi vô địch trong trận chung kết là Arsenal và PSG.

xac dinh 2 doi vao chung ket cup c1 chau Au 2025 2026 hinh anh 1
PSG và Arsenal sẽ gặp nhau trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: UEFA)

Trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 sẽ chứng kiến màn so tài giữa PSG và Arsenal. Nếu như PSG là đương kim vô địch của giải đấu và đang có cơ hội đăng quang 2 mùa liên tiếp, thì Arsenal đang hướng tới lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang.

Tại vòng bán kết vừa qua, Arsenal đã vượt qua Atletico Madrid sau khi hòa 1-1 ở lượt đi và thắng 1-0 tại lượt về để trở lại chung kết Cúp C1 châu Âu sau 20 năm. Trong quá khứ, đội bóng Anh từng thua Barca 1-2 ở trận chung kết năm 2006.

Phía bên kia chiến tuyến, PSG đã thắng Bayern Munich 5-4 ở lượt đi và hòa 1-1 tại lượt về để tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch Cúp C1 châu Âu. Trước đó, PSG đã hạ knock-out 2 đại diện Ngoại hạng Anh là Chelsea và Liverpool ở Cúp C1 châu Âu mùa này.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG và Arsenal sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày 30/5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Puskas tại Budapest, Hungary.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Cúp C1 châu Âu chung kết Cúp C1 châu Âu Arsenal PSG
Tin liên quan

Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Arsenal thắng Atletico, vào chung kết Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Arsenal thắng Atletico 1-0 ở trận bán kết lượt về và giành quyền vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 với tổng tỷ số 2-1.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 36 Ngoại hạng Anh: Arsenal đua vô địch với Man City
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026, cuộc đua vô địch tiếp diễn giữa Arsenal và Man City.

Lịch thi đấu bán kết lượt về Cúp C2 châu Âu 2025/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu bán kết lượt về Cúp C2 châu Âu 2025/26, thời điểm sẽ xác định 2 cái tên lọt vào trận chung kết ở mùa giải này.

