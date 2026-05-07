Xác định 2 đội vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 sẽ chứng kiến màn so tài giữa PSG và Arsenal. Nếu như PSG là đương kim vô địch của giải đấu và đang có cơ hội đăng quang 2 mùa liên tiếp, thì Arsenal đang hướng tới lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang.

Tại vòng bán kết vừa qua, Arsenal đã vượt qua Atletico Madrid sau khi hòa 1-1 ở lượt đi và thắng 1-0 tại lượt về để trở lại chung kết Cúp C1 châu Âu sau 20 năm. Trong quá khứ, đội bóng Anh từng thua Barca 1-2 ở trận chung kết năm 2006.

Phía bên kia chiến tuyến, PSG đã thắng Bayern Munich 5-4 ở lượt đi và hòa 1-1 tại lượt về để tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch Cúp C1 châu Âu. Trước đó, PSG đã hạ knock-out 2 đại diện Ngoại hạng Anh là Chelsea và Liverpool ở Cúp C1 châu Âu mùa này.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG và Arsenal sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày 30/5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Puskas tại Budapest, Hungary.