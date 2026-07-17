FIFA làm điều chưa từng có để vinh danh nhà vô địch World Cup 2026

Trang chủ FIFA thông báo, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận được những chiếc nhẫn vô địch được thiết kế riêng. Đây là phần thưởng lần đầu xuất hiện ở World Cup và được lấy cảm hứng từ nét đặc trưng của văn hóa thể thao Mỹ.

“Lần đầu tiên trong lịch sử các giải đấu của FIFA, đội bóng đăng quang sẽ được trao những chiếc nhẫn vô địch với thiết kế riêng, qua đó mang một trong những truyền thống đặc trưng nhất của thể thao Mỹ đến với bóng đá” – Trang chủ FIFA viết.

Chiếc nhẫn dành cho nhà vô địch World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Bên cạnh chiếc nhẫn vô địch lần đầu xuất hiện, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận các phần thưởng truyền thống gồm chiếc cúp vàng, huy chương vàng và khoản tiền thưởng.

FIFA cho biết, bộ sưu tập nhẫn vô địch World Cup được giới hạn số lượng 2026 chiếc. Trong đó, 30 chiếc sẽ được trao cho đội thắng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, còn 1996 chiếc nhẫn sẽ được bán cho người hâm mộ.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động New York New Jersey.