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Bí ẩn đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Hàn Quốc

Thứ Sáu, 20:16, 03/07/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc vào chiều tối 3/7. Tiền vệ Hai Long thừa nhận anh và các đồng đội chưa biết nhiều về các đối thủ ở lần tập huấn này.

Sân tập của đội tuyển nằm cách khách sạn khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt. Điều kiện thời tiết tại Incheon khá thuận lợi với nền nhiệt dao động từ 21 đến 29 độ C, không khí mát mẻ, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động tập luyện ngoài trời.

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Ảnh: VFF. 

Sự thay đổi về môi trường, cảnh quan cùng bầu không khí dễ chịu giúp các cầu thủ nhanh chóng có được sự hứng khởi trong buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên, Ban huấn luyện cũng nhanh chóng đưa toàn đội trở lại sự tập trung với giáo án chuyên sâu về chiến thuật, đồng thời tăng khối lượng vận động nhằm giúp các cầu thủ đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước các trận đấu tập.

Trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Hai Long cho biết toàn đội đang có tinh thần rất tốt và đặt quyết tâm cao cho chuyến tập huấn lần này. “Ở kỳ ASEAN Cup trước, đội tuyển cũng tập huấn tại Hàn Quốc và sau đó đã có một giải đấu thành công. Lần này, tất cả anh em đều đang rất sẵn sàng, tập trung chuẩn bị thật tốt và hy vọng sẽ đạt được những mục tiêu mà toàn đội đã đề ra”, Hai Long nói.

So với chuyến tập huấn cách đây hai năm, Hai Long cho rằng điều kiện tập luyện năm nay tiếp tục được đảm bảo, tạo thuận lợi cho đội tuyển. “Mọi thứ đều rất tốt, từ thời tiết, sân bãi tập luyện đến điều kiện ăn ở. Ban tổ chức đã chuẩn bị rất chu đáo để đội tuyển có thể tập luyện và chuẩn bị tốt nhất cho những ngày sắp tới”.

bi an doi thu dau tien cua Dt viet nam tai han quoc hinh anh 2
Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần là Siheung FC (K-League 3), Yongin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1). Hai Long cho rằng đây sẽ là cơ hội quan trọng để Ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng cũng như giúp các cầu thủ thể hiện khả năng của mình. Anh nói: “Chúng tôi chưa có nhiều thông tin về các đối thủ, nhưng đây sẽ là những trận đấu tập rất bổ ích để ban huấn luyện đánh giá lực lượng. Mỗi cầu thủ đều sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình”.

Đánh giá về sự cạnh tranh trong đội tuyển khi có thêm sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều, Hai Long cho biết toàn đội đều hướng đến mục tiêu chung: “Tôi cũng như các đồng đội không cảm thấy áp lực. Tất cả đều cố gắng thể hiện tốt nhất vì mục tiêu chung của đội tuyển. Sự cạnh tranh sẽ giúp đội tuyển ngày càng mạnh hơn”.

Ba trận đấu tập tại Hàn Quốc sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện ĐT Việt Nam rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar trước khi di chuyển đến làm khách trên sân Timor Leste tại trận ra quân AFF ASEAN Cup 2026.

PV/VOV.VN
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