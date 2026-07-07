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Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026, Ronaldo vẫn được ca ngợi hết lời

Thứ Ba, 08:27, 07/07/2026
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VOV.VN - Mặc dù Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026, nhưng Ronaldo vẫn được HLV Martinez khen ngợi hết lời về sự chuyên nghiệp.

Bồ Đào Nha khép lại giấc mơ vô địch World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao Ronaldo, người bị chỉ trích khá nhiều, khi thi đấu không thành công trên đất Mỹ.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời họp báo sau đấu, HLV Martinez dành lời khen cho cậu học trò, ông cho biết: “Ronaldo là một đội trưởng mẫu mực. Khi tôi tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha, có rất nhiều nghi ngờ và tranh cãi xung quanh cậu ấy. Nhưng Ronaldo luôn là tấm gương về tinh thần thi đấu, không chỉ ở những bàn thắng hay kiến tạo mà còn ở sự tận hiến và cách cậu ấy sống với bóng đá.

Chúng ta đang nói về một biểu tượng của bóng đá thế giới. Không có nhiều cầu thủ như Cristiano Ronaldo. Tất cả cần trân trọng những gì cậu ấy đã cống hiến tại kỳ World Cup này. Ronaldo luôn khát khao vô địch. Với tư cách cầu thủ, đội trưởng và cả con người, cậu ấy sẽ mãi là tấm gương cho tất cả chúng tôi”.

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Ronaldo vẫn được ca ngợi hết lời dù Bồ Đào Nha bị loại (Ảnh: Reuters).

Trong trận đấu với Tây Ban Nha, Ronaldo được đá trọn vẹn 90 phút, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách dùng người của ông Martinez. Nhà cầm quân này khẳng định: “Khi đội bóng cần bàn thắng, bạn không thể rút Cristiano Ronaldo ra khỏi sân. Cậu ấy hoàn toàn đủ thể lực để chơi trọn 90 phút.

Ronaldo luôn tạo ra sự hiện diện, thu hút hậu vệ đối phương, mở ra khoảng trống và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định hay bóng bổng trong vòng cấm. Sẽ không hợp lý nếu thay cậu ấy ở thời điểm đó.

Nếu trận đấu bước sang hiệp phụ, có lẽ việc sử dụng Gonçalo Ramos sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, trong 90 phút chính thức, chúng tôi cần giữ nguyên cấu trúc đội hình và không có lý do gì để rút chân sút số một của mình khỏi sân”.

Hoàng Yến/VOV.VN
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