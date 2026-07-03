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Những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup: Cristiano Ronaldo áp sát Pele

Thứ Sáu, 12:30, 03/07/2026
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VOV.VN - Cristiano Ronaldo áp sát Vua bóng đá Pele trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup sau bàn thắng vào lưới Croatia.

Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo ghi 1 bàn thắng từ chấm phạt đền, góp phần giúp Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Trận thắng này giúp Bồ Đào Nha tiến vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán ĐT Tây Ban Nha. 

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Ảnh: Reuters. 

Với pha ghi bàn này, Cristiano Ronaldo đã có được 11 bàn thắng ở các kỳ World Cup, sánh ngang thành tích của những Sándor Kocsis hay Jürgen Klinsmann. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã vươn lên đồng hạng 9 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. 

Số bàn thắng hiện có của Cristiano Ronaldo chỉ kém người xếp trên là huyền thoại, "vua bóng đá" Pele đúng 1 bàn. Nếu tiếp tục ghi bàn ở trận đấu vòng 16 đội sắp tới, Cristiano Ronaldo sẽ san bằng được thành tích với huyền thoại người Brazil. 

Phía trên Cristiano Ronaldo trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup ngoài Pele còn có Harry Kane, Just Fontaine (13 bàn), Gerd Muller (14 bàn), Ronaldo de Lima (15 bàn), Miroslav Klose (16 bàn), Kylian Mbappe (18 bàn) và người dẫn đầu là Lionel Messi (19 bàn).

Trong số này, Harry Kane, Kylian Mbappe và Lionel Messi vẫn đang tranh tài cùng Cristiano Ronaldo ở World Cup 2026 năm nay. 

PV/VOV.VN
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