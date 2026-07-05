Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 5/7: Anh, Brazil ra sân

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 5/7 rạng sáng 6/7, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như toàn cầu sẽ hướng sự chú ý của mình tới hai trận đấu tiếp theo của vòng 16 đội.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 5/7 rạng sáng 6/7.

Ở khung giờ 03h00 ngày 6/7, Brazil vs Na Uy sẽ chạm trán trên sân MetLife. Đại diện Bắc Âu sở hữu chân sút nguy hiểm Erling Haaland, đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào tại giải đấu năm nay.

Dù vậy, Brazil vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh ở sân chơi lớn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, Selecao được kỳ vọng sẽ vượt qua thử thách để giành vé vào tứ kết.

Sau đó, vào lúc 07h00 ngày 6/7, Mexico vs Anh sẽ đối đầu trong trận cầu rất đáng chú ý. Đội đồng chủ nhà đang thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng từ đầu giải và chưa để lọt lưới bàn nào.

Trong khi đó, Anh dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công nhưng chưa cho thấy sự ổn định cần thiết. Nhiệm vụ ghi bàn vào lưới Mexico sẽ là bài toán không dễ với Harry Kane và các đồng đội.

Với lợi thế sân nhà, thể lực và tinh thần, Mexico được kỳ vọng sẽ tạo ra thế trận cân bằng. Đây nhiều khả năng sẽ là cuộc đấu căng thẳng và không loại trừ khả năng phải phân định thắng thua sau 90 phút chính thức.

Các trận đấu này sẽ được trực tiếp trên VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.