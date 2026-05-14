Bóng đá Trung Quốc liên tục dự World Cup, thành công nhất nhì châu Á năm 2026

Thứ Năm, 08:00, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bóng đá Trung Quốc liên tục đạt được những thành công ở các giải đấu cấp châu lục từ đầu năm 2026, qua đó có được những tấm vé đến đấu trường thế giới.

Kể từ đầu năm 2026, các giải đấu cấp đội tuyển của bóng đá châu Á diễn ra liên tục. Hầu hết các giải đấu này đều là vòng loại để xác định các suất tham dự đấu trường thế giới. 

bong da trung quoc lien tuc du world cup, thanh cong nhat nhi chau A nam 2026 hinh anh 1
Bóng đá Trung Quốc đang có những thành công lớn đầu năm 2026. (Ảnh: AFC). 

Sau những gì đã diễn ra, bóng đá Trung Quốc đang thu về những kết quả tích cực. ĐTQG nữ Trung Quốc vào đến bán kết Asian Cup nữ 2026 và giành vé dự World Cup nữ 2027. 

Đội U20 nữ Trung Quốc cũng vào đến bán kết U20 nữ châu Á và đoạt vé dự U20 World Cup nữ 2026, U17 nữ Trung Quốc mới đây cũng giành vé đến với U17 World Cup nữ 2026 sau chiến thắng trước Ấn Độ. 

Với bóng đá nam, đội U17 nam Trung Quốc đã vượt qua khe cửa hẹp để lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026, qua đó giành quyền dự U17 World Cup lần đầu tiên sau 21 năm.

Trước đó vào đầu năm 2026, U23 nam Trung Quốc đã giành ngôi á quân U23 châu Á và chỉ chịu thua Nhật Bản trong trận chung kết. Đây là thành tích mang tích lịch sử của bóng đá Trung Quốc dù giải đấu đó chưa tính suất đá Olympic. 

Tính tổng thể các giải đấu châu lục mà AFC tổ chức từ đầu năm cho các cấp ĐTQG từ đầu năm, bóng đá Trung Quốc có thành tích ổn định chỉ kém bóng đá Nhật Bản (Nhật Bản vô địch tất cả các giải từ U23 nam châu Á, Asian Cup nữ và U20 nữ châu Á). 

Để có được những thành tích khả quan này, bóng đá Trung Quốc đã có những sự đầu tư bài bản, có kế hoạch dài hạn trong những năm gần đây. Các đội tuyển trẻ cả nam và nữ được tập trung hầu như quanh năm và thi đấu giao hữu với nhiều đối tượng có trình độ cao trên khắp thế giới. Hàng năm, luôn có từ 5 đến 6 giải đấu giao hữu quốc tế trẻ được LĐBĐ Trung Quốc (CFA) tổ chức. 

Những thành công bước đầu hiện tại là tiền đề để bóng đá Trung Quốc kỳ vọng sẽ thể hiện được năng lực ở những sân chơi cao nhất với việc ĐT nam hướng tới giành quyền dự VCK World Cup 2030 và ĐT nữ có thể tiến sâu ở World Cup nữ 2027. 

Trần Tiến/VOV.VN
Đội bóng châu Á triệu tập gần 20 cầu thủ nhập tịch chuẩn bị dự World Cup 2026
VOV.VN - ĐT Qatar lên danh sách sơ bộ 34 cầu thủ cho World Cup 2026, trong đó có đến một nửa là các cầu thủ nhập tịch.

Xác định 2 cặp tứ kết U17 châu Á 2026: Chờ U17 Việt Nam báo tin vui
VOV.VN - Sau khi các trận đấu ở bảng A và bảng B kết thúc vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 2 cặp tứ kết U17 châu Á 2026.

U17 Trung Quốc đẩy U17 Việt Nam vào thế khó ở U17 châu Á 2026
VOV.VN - Việc U17 Trung Quốc đánh bại U17 Qatar để giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 đã vô tình tạo ra thách thức lớn cho U17 Việt Nam trong cuộc đua đoạt vé tham dự U17 World Cup.

