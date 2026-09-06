Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam thua ngược U20 Iran

20:59

U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, qua đó chính thức dừng bước tại giải đấu.

Với nhiệm vụ buộc phải thắng, U20 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra thế trận tương đối cân bằng trước U20 Iran.

Sau khoảng 20 phút đầu tiên, U20 Iran bắt đầu gia tăng sức ép. Phút 27, thủ môn Xuân Tín có pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm cận thành của đối phương. Đến phút 35, U20 Việt Nam đáp trả bằng cơ hội thuận lợi của Văn Bách, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm chệch khung thành.

Sức ép của U20 Việt Nam cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 40. Đội chủ nhà tổ chức tấn công hiệu quả bên cánh trái, Quốc Khánh đi bóng vào vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Amirmahdi Maghsoudi, mở tỷ số 1-0.

U20 Việt Nam bảo toàn lợi thế sau hiệp một. Tuy nhiên, cục diện thay đổi nhanh chóng trong hiệp hai.

Ngay phút 50, từ một tình huống ném biên, U20 Iran tạo ra sự lộn xộn trong vòng cấm và Arian Maali nhanh chân dứt điểm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

U20 Iran tiếp tục tận dụng lợi thế về thể hình và thể lực để gây sức ép. Phút 63, đội khách được hưởng phạt đền và Mahan Beheshti dễ dàng đánh bại Xuân Tín, nâng tỷ số lên 2-1.

Trong những phút còn lại, U20 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra đủ sức ép. Thể lực suy giảm khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu sức mạnh của U20 Iran.

Đến phút 90+3, U20 Iran tiếp tục được hưởng phạt đền sau khi Khả Đức phạm lỗi trong vòng cấm. Abolfazl Zadeh Attar thực hiện thành công ở phút 90+4, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Thất bại này khiến U20 Việt Nam chính thức bị loại, khép lại hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027.