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HLV U20 Triều Tiên nghĩ về World Cup sau thành công ở vòng loại U20 châu Á 2027

Chủ Nhật, 18:40, 06/09/2026
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VOV.VN - HLV U20 Triều Tiên nghĩ về viễn cảnh lứa cầu thủ hiện tại của bóng đá Triều Tiên sẽ giành quyền đến VCK World Cup sau thành công ở vòng loại U20 châu Á 2027.

Chiều 6/9, U20 Triều Tiên giành chiến thắng 4-0 trước U20 Palestine để có được 9 điểm sau 3 trận toàn thắng ở bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Thành tích này giúp U20 Triều Tiên trở thành một trong những đội bóng đầu tiên giành quyền dự VCK của giải đấu. 

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HLV U20 Triều Tiên - ông O Thae Song. (Ảnh: Như Đạt). 

Chia sẻ sau trận, HLV U20 Triều Tiên - ông O Thae Song kỳ vọng lứa cầu thủ hiện tại của bóng đá Triều Tiên sẽ giúp nền bóng đá nước này giành quyền trở lại với VCK World Cup. 

HLV O Thae Song nói: "Lứa cầu thủ này của chúng tôi đã chơi rất tốt ở VCK U17 World Cup năm ngoái. Chúng tôi sẽ nỗ lực từng bước một để giúp các cầu thủ tiến bộ trong từng giải đấu. 

Mục tiêu trong ngắn hạn của chúng tôi là cạnh tranh vé tham dự VCK U20 World Cup, sau đó là nghĩ đến VCK Asian Cup và hy vọng những cầu thủ này có thể giúp bóng đá Triều Tiên dự VCK World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010. 

Chúng tôi rất tự hào với hành trình ở vòng loại U20 châu Á 2027. Sắp tới là ngày lễ lớn của đất nước chúng tôi và đội bóng xin dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ quê nhà". 

Bóng đá Triều Tiên từng 2 lần dự VCK World Cup vào các năm 1966 và 2010. Khi VCK World Cup tiếp theo được tổ chức vào năm 2030, lứa cầu thủ U20 Triều Tiên hiện tại sẽ 22, 23 tuổi. 

Trần Tiến/VOV.VN
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