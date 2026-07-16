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Bóng đá Việt Nam nhận tin cực vui ở giải châu Á

Thứ Năm, 16:41, 16/07/2026
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VOV.VN - Bóng đá Việt Nam đón tin vui khi kết quả bốc thăm vòng loại U17 nữ châu Á 2027 đưa đại diện Đông Nam Á vào bảng đấu thuận lợi.

Ngày 16/7, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại AFC U17 nữ châu Á 2027 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Theo kết quả bốc thăm, ĐT U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Kyrgyzstan, Palestine và Quần đảo Bắc Mariana. Việt Nam đồng thời được AFC trao quyền đăng cai bảng đấu này.

Với lợi thế sân nhà và tương quan lực lượng, U17 nữ Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng để giành vé dự VCK AFC U17 nữ châu Á 2027.

Ở các bảng đấu còn lại, bảng A gồm Hàn Quốc, Jordan, Tajikistan (chủ nhà) và UAE. Bảng B có Indonesia, Singapore (chủ nhà), Saudi Arabia và Bahrain. Bảng C quy tụ Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Lào (chủ nhà) và Campuchia.

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U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Kyrgyzstan, Palestine và Quần đảo Bắc Mariana.

Bảng E gồm Ấn Độ, Malaysia (chủ nhà), Syria và Iraq. Bảng F có Thái Lan (chủ nhà), Lebanon, Macau (Trung Quốc) và Bhutan. Bảng G là cuộc cạnh tranh giữa Myanmar (chủ nhà), Hong Kong (Trung Quốc) và Guam. Trong khi đó, bảng H gồm Philippines, Bangladesh và Uzbekistan (chủ nhà).

Vòng loại AFC U17 nữ châu Á 2027 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11/10/2026 với sự góp mặt của 30 đội tuyển, nhiều hơn hai đội so với kỳ vòng loại năm 2019. Các đội được chia thành 8 bảng (6 bảng 4 đội và 2 bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn một lượt tại địa điểm tập trung.

Tám đội nhất bảng sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết AFC U17 nữ châu Á 2027, cùng bốn đội đã có vé trực tiếp nhờ thành tích tại giải năm 2026 gồm đương kim vô địch CHDCND Triều Tiên, á quân Nhật Bản, cùng hai đội đồng hạng Ba là Australia và Trung Quốc.

Theo kế hoạch, VCK AFC U17 nữ châu Á 2027 sẽ diễn ra tại Trung Quốc từ 31/3 đến 17/4/2027, trong khi lễ bốc thăm chia bảng được tổ chức vào tháng 12/2026. Bốn đội có thành tích cao nhất tại VCK sẽ đại diện châu Á tham dự FIFA U17 nữ World Cup Morocco 2027.

PV/VOV.VN
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