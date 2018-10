Đội hình dự kiến của Chelsea trước MU: Hazard sát cánh Giroud

Trận cầu tâm điểm của vòng 9 Ngoại hạng Anh 2018/2019 giữa Chelsea vs MU sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày hôm nay (20/10). Dưới đây là đội hình chi tiết của The Blues trước Quỷ Đỏ: Thủ môn Kepa Arrizabalaga Hậu vệ trái Marcos Alonso Trung vệ David Luiz Trung vệ Antonio Rudiger Hậu vệ phải Cesar Azpilicueta Tiền vệ N’Golo Kante Tiền vệ Jorginho Tiền vệ Mateo Kovacic Tiền đạo phải Willian Tiền đạo Olivier Giroud Tiền đạo trái Eden Hazard Đội hình dự kiến Chelsea vs MU

Trận cầu tâm điểm của vòng 9 Ngoại hạng Anh 2018/2019 giữa Chelsea vs MU sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày hôm nay (20/10). Dưới đây là đội hình chi tiết của The Blues trước Quỷ Đỏ: Thủ môn Kepa Arrizabalaga Hậu vệ trái Marcos Alonso Trung vệ David Luiz Trung vệ Antonio Rudiger Hậu vệ phải Cesar Azpilicueta Tiền vệ N’Golo Kante Tiền vệ Jorginho Tiền vệ Mateo Kovacic Tiền đạo phải Willian Tiền đạo Olivier Giroud Tiền đạo trái Eden Hazard Đội hình dự kiến Chelsea vs MU