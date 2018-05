Thống kê không thể bỏ qua về trận chung kết Real - Liverpool

Real vs Liverpool đã giành vé vào chơi trận chung kết Champions League 2017/2018. Cùng điểm qua những thống kê đáng chú ý trước trận đấu này. 1. REAL MADRID (Tây Ban Nha) - Xếp hạng UEFA: 1 - Thành tích trong các trận chung kết: Thắng 12, thua 3 - Trận chung kết gần nhất: 2017, thắng 4-1 trước Juventus Mùa giải năm nay - Thi đấu từ vòng bảng - Đá 12 trận, thắng 8, hòa 2, thua 2, ghi 30 bàn, lọt lưới 15. - Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Ronaldo (15 bàn) - Vị trí hiện tại ở La Liga: 3 Đội hình tối ưu nhất: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Isco, Casemiro, Modrić, Kroos; Benzema, Ronaldo. Đường đến chung kết - Đứng thứ 2 bảng H sau Tottenham - Vòng 16 đội: Thắng tổng tỉ số 5-2 trước PSG - Vòng tứ kết: Thắng tổng tỉ số 4-3 trước Juventus - Bán kết: Thắng 4-3 trước Bayern sau hai lượt trận đi và về 2. LIVERPOOL (Anh) - Xếp hạng hiện tại ở UEFA: 24 - Thành tích trong các trận chung kết: Thắng 5, thua 2 - Trận chung kết gần nhất: 2007, thua 1-2 trước AC Milan Mùa giải năm nay - Thi đấu 12 trận, thắng 7, hòa 4, thua 1, ghi 40 bàn thắng, lọt lưới 13 - Cầu thủ ghi bàn hàng đầu: Firmino, Salah (10 bàn) - Vị trí hiện tại ở Premier League: 3 - Đội hình tối ưu: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Đường đến chung kết Champions League 2017/2018 - Play-off: Thắng 6-3 trước Hoffenheim - Nhất bảng E - Vòng 16 đội: Thắng tổng tỉ số 5-0 trước Porto - Vòng tứ kết: Thắng tổng tỉ số 5-1 trước Man City - Bán kết: Thắng tổng tỉ số 7-6 trước Roma Thành tích đối đầu giữa Real vs Liverpool * Số lần gặp nhau trước đây: 5 - Real thắng 2 - Liverpool thắng 3 Cụ thể như sau * UEFA Champions League 2014/2015 - Liverpool 0-3 Real Madrid - Real Madrid 1-0 Liverpool * UEFA Champions League 2008/2009 vòng knock-out - Real Madrid 0-1 Liverpool (Benayoun 82) - Liverpool 4-0 Real Madrid (Torres 16, Gerrard 28, 47, Dossena 88) * Chung kết 1980/1981 - Liverpool 1-0 Real Madrid (Kennedy 81) Trận chung kết Champions League 2017/2018 giữa Real vs Liverpool diễn ra vào 1h45 ngày 27/5 (giờ Việt Nam)./.

