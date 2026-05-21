Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu

Ngoại hạng Anh đã làm nên lịch sử khi có đại diện góp mặt ở cả 3 trận chung kết Cúp châu Âu mùa giải 2025/2026 là Arsenal, Aston Villa và Crystal Palace. Thậm chí, bóng đá xứ sở sương mù còn có thể làm nên điều kỳ diệu là thâu tóm cả 3 danh hiệu châu lục ở cấp độ CLB.

Cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu ở mùa giải 2025/2026 của Ngoại hạng Anh tiếp tục được giữ vững, sau khi Aston Villa thắng Freiburg 3-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch Cúp C2 châu Âu.

Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Những người ghi bàn cho Aston Villa ở trận này là Youri Tielemans (41’), Emiliano Buendia (45’+3) và Morgan Rodgers (57’). Đại diện Ngoại hạng Anh cũng thị uy sức mạnh khi trình diễn lối chơi áp đảo trước đội bóng nước Đức là Freiburg.

Sau khi Aston Villa giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu, Crystal Palace sẽ chơi trận chung kết Cúp C3 châu Âu (Cúp C3 châu Âu) gặp Rayo Vallecano vào lúc 02h00 ngày 28/5 theo giờ Việt Nam. Tại đấu trường Cúp C1 châu Âu, Arsenal sẽ đá trận chung kết với PSG vào lúc 23h00 ngày 30/5.

Nếu như Arsenal và Crystal Palace có thể đăng quang giống như Aston Villa đã làm được tại Cúp C2 châu Âu, Ngoại hạng Anh sẽ tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi thống trị cả 3 đấu trường Cúp châu Âu mùa giải 2025/2026.