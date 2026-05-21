中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu

Thứ Năm, 06:38, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu mùa giải 2025/2026 sau khi Aston Villa giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu.

Ngoại hạng Anh đã làm nên lịch sử khi có đại diện góp mặt ở cả 3 trận chung kết Cúp châu Âu mùa giải 2025/2026 là Arsenal, Aston Villa và Crystal Palace. Thậm chí, bóng đá xứ sở sương mù còn có thể làm nên điều kỳ diệu là thâu tóm cả 3 danh hiệu châu lục ở cấp độ CLB.

Cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu ở mùa giải 2025/2026 của Ngoại hạng Anh tiếp tục được giữ vững, sau khi Aston Villa thắng Freiburg 3-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch Cúp C2 châu Âu.

ngoai hang anh tiep tuc giu co hoi thau tom ca 3 cup chau Au hinh anh 1
Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Những người ghi bàn cho Aston Villa ở trận này là Youri Tielemans (41’), Emiliano Buendia (45’+3) và Morgan Rodgers (57’). Đại diện Ngoại hạng Anh cũng thị uy sức mạnh khi trình diễn lối chơi áp đảo trước đội bóng nước Đức là Freiburg.

Sau khi Aston Villa giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu, Crystal Palace sẽ chơi trận chung kết Cúp C3 châu Âu (Cúp C3 châu Âu) gặp Rayo Vallecano vào lúc 02h00 ngày 28/5 theo giờ Việt Nam. Tại đấu trường Cúp C1 châu Âu, Arsenal sẽ đá trận chung kết với PSG vào lúc 23h00 ngày 30/5.

Nếu như Arsenal và Crystal Palace có thể đăng quang giống như Aston Villa đã làm được tại Cúp C2 châu Âu, Ngoại hạng Anh sẽ tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi thống trị cả 3 đấu trường Cúp châu Âu mùa giải 2025/2026.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Ngoại hạng Anh Cúp châu Âu Aston Villa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử
Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

VOV.VN - Mikel Arteta trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV khi dẫn dắt Arsenal tới ngôi vương mùa 2025/2026.

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

VOV.VN - Mikel Arteta trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV khi dẫn dắt Arsenal tới ngôi vương mùa 2025/2026.

Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh
Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Các cầu thủ và CĐV Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt khi chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Các cầu thủ và CĐV Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt khi chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau 37 vòng đấu, Arsenal giành chức vô địch sớm 1 lượt trận.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau 37 vòng đấu, Arsenal giành chức vô địch sớm 1 lượt trận.

Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu
Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu

VOV.VN - Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu sau khi các đội bóng đến từ giải đấu này giành quyền vào thi đấu trận chung kết Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu mùa 2025/2026.

Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu

Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu

VOV.VN - Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu sau khi các đội bóng đến từ giải đấu này giành quyền vào thi đấu trận chung kết Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu mùa 2025/2026.

Pep Guardiola chia tay sau 10 năm gắn bó, Man City chốt phương án thay thế
Pep Guardiola chia tay sau 10 năm gắn bó, Man City chốt phương án thay thế

VOV.VN - HLV Pep Guardiola sẽ chia tay Man City sau 10 năm gắn bó và đội chủ sân Etihad dự kiến sẽ bổ nhiệm HLV Enzo Maresca làm người kế nhiệm.

Pep Guardiola chia tay sau 10 năm gắn bó, Man City chốt phương án thay thế

Pep Guardiola chia tay sau 10 năm gắn bó, Man City chốt phương án thay thế

VOV.VN - HLV Pep Guardiola sẽ chia tay Man City sau 10 năm gắn bó và đội chủ sân Etihad dự kiến sẽ bổ nhiệm HLV Enzo Maresca làm người kế nhiệm.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế