中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kịch bản cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh ở vòng đấu cuối

Thứ Bảy, 16:33, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kịch bản cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh giữa Tottenham và West Ham ở vòng đấu cuối mùa giải 2025/2026.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Ngoại hạng Anh đã sớm xác định 2 đội chính thức xuống hạng là Wolves và Burnley. Tuy nhiên, tấm vé xuống hạng cuối cùng chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối, khi cuộc đua song mã giữa Tottenham và West Ham ngã ngũ.

Hiện tại, Tottenham đang đứng thứ 17 – vị trí an toàn với 38 điểm cùng hiệu số -10, West Ham đang đứng thứ 18 – vị trí xuống hạng với 36 điểm và hiệu số -22. Ở vòng đấu cuối diễn ra lúc 22h ngày 24/5, Tottenham sẽ tiếp đón Everton còn West Ham tiếp đón Leeds.

kich ban cuoc dua tru hang ngoai hang anh o vong dau cuoi hinh anh 1
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 trước vòng đấu cuối. (Ảnh: EPL)

Tottenham sẽ chắc chắn trụ hạng và không cần quan tâm kết quả trận đấu cùng giờ nếu giành chiến thắng trước Everton. Theo kịch bản này, Tottenham sẽ có 41 điểm trong khi West Ham chỉ có thể kết thúc mùa giải với tối đa 39 điểm.

West Ham sẽ trụ hạng nếu thắng Leeds còn Tottenham thua Everton. Khi đó, West Ham sẽ vươn lên chiếm vị trí an toàn với 39 điểm còn Tottenham rơi xuống vị trí xuống hạng do vẫn chỉ có 36 điểm.

Trường hợp Tottenham hòa Everton còn West Ham thắng Leeds, hai đội sẽ cùng có 39 điểm và phải phân định thứ hạng bằng hiệu số bàn thắng – bàn thua. Nhưng do Tottenham đang có hiệu số -10 còn West Ham có hiệu số -22 nên Búa tạ phải thắng Leeds với cách biệt từ 12 bàn trở lên mới có cơ hội ở lại Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, thực tế gần như chắc chắn Gà trống sẽ trụ hạng nếu hòa Everton ở vòng đấu cuối.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Ngoại hạng Anh Tottenham West Ham
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử
Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

VOV.VN - Mikel Arteta trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV khi dẫn dắt Arsenal tới ngôi vương mùa 2025/2026.

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

VOV.VN - Mikel Arteta trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV khi dẫn dắt Arsenal tới ngôi vương mùa 2025/2026.

Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh
Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Các cầu thủ và CĐV Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt khi chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Các cầu thủ và CĐV Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt khi chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau 37 vòng đấu, Arsenal giành chức vô địch sớm 1 lượt trận.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau 37 vòng đấu, Arsenal giành chức vô địch sớm 1 lượt trận.

Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở
Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở trước Nottingham trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 37.

Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở

Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở trước Nottingham trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 37.

Pep Guardiola làm nên điều chưa từng có trong lịch sử với Messi và Ronaldo?
Pep Guardiola làm nên điều chưa từng có trong lịch sử với Messi và Ronaldo?

VOV.VN - Pep Guardiola có thể trở thành HLV đầu tiên từng chính thức làm thầy của cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi nếu nhận lời dẫn dắt Al Nassr.

Pep Guardiola làm nên điều chưa từng có trong lịch sử với Messi và Ronaldo?

Pep Guardiola làm nên điều chưa từng có trong lịch sử với Messi và Ronaldo?

VOV.VN - Pep Guardiola có thể trở thành HLV đầu tiên từng chính thức làm thầy của cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi nếu nhận lời dẫn dắt Al Nassr.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế