Kịch bản cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh ở vòng đấu cuối

Ngoại hạng Anh đã sớm xác định 2 đội chính thức xuống hạng là Wolves và Burnley. Tuy nhiên, tấm vé xuống hạng cuối cùng chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối, khi cuộc đua song mã giữa Tottenham và West Ham ngã ngũ.

Hiện tại, Tottenham đang đứng thứ 17 – vị trí an toàn với 38 điểm cùng hiệu số -10, West Ham đang đứng thứ 18 – vị trí xuống hạng với 36 điểm và hiệu số -22. Ở vòng đấu cuối diễn ra lúc 22h ngày 24/5, Tottenham sẽ tiếp đón Everton còn West Ham tiếp đón Leeds.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 trước vòng đấu cuối. (Ảnh: EPL)

Tottenham sẽ chắc chắn trụ hạng và không cần quan tâm kết quả trận đấu cùng giờ nếu giành chiến thắng trước Everton. Theo kịch bản này, Tottenham sẽ có 41 điểm trong khi West Ham chỉ có thể kết thúc mùa giải với tối đa 39 điểm.

West Ham sẽ trụ hạng nếu thắng Leeds còn Tottenham thua Everton. Khi đó, West Ham sẽ vươn lên chiếm vị trí an toàn với 39 điểm còn Tottenham rơi xuống vị trí xuống hạng do vẫn chỉ có 36 điểm.

Trường hợp Tottenham hòa Everton còn West Ham thắng Leeds, hai đội sẽ cùng có 39 điểm và phải phân định thứ hạng bằng hiệu số bàn thắng – bàn thua. Nhưng do Tottenham đang có hiệu số -10 còn West Ham có hiệu số -22 nên Búa tạ phải thắng Leeds với cách biệt từ 12 bàn trở lên mới có cơ hội ở lại Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, thực tế gần như chắc chắn Gà trống sẽ trụ hạng nếu hòa Everton ở vòng đấu cuối.