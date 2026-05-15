Giúp MU dự cúp C1 châu Âu, Bruno Fernandes nhanh chóng nhận tin vui

Thứ Sáu, 17:44, 15/05/2026
VOV.VN - Bruno Fernandes nhận tin vui với màn trình diễn ấn tượng để giúp MU giành vé dự cúp C1 châu Âu.

Bruno Fernandes nhận tin mừng khi được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất MU mùa giải 2025/26. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, đội một MU đã bình chọn cho Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Bruno Fernandes giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa của MU (Ảnh: Reuters)

Tính đến hết vòng 36, Bruno Fernandes có màn trình diễn rất ấn tượng khi trực tiếp in dấu giày trong 29 bàn thắng trong 35 trận ra sân cho MU mùa này. Bruno Fernandes cũng là cầu thủ thứ 5 trong lịch sử MU giành được danh hiệu xuất sắc nhất mùa từ hai lần trở lên.

Ba cầu thủ khác cũng hai lần giành danh hiệu này là Cristiano Ronaldo (2007, 2008), Antonio Valencia (2012, 2017) và Luke Shaw (2019, 2021). Cầu thủ giành được danh hiệu này nhiều lần nhất là thủ thành David De Gea vào các năm 2014, 2015, 2018 và 2022.

Một danh hiệu khác của MU là bàn thắng đẹp nhất mùa thuộc về pha lập công của Patrick Dorgu ghi bàn trong trận thắng Arsenal vào tháng 1/2026. Một bàn thắng khác trong trận đấu này là pha lập công của Matheus Cunha đứng thứ hai trong danh sách bình chọn.

Bruno Fernandes một lần nữa được nhắc tên khi đứng thứ ba trong danh sách bình chọn. Đó là sút phạt thành bàn trong trận hoà Bournemouth vào tháng 12/2025.

Như Đạt/VOV.VN
