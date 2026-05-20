中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

Thứ Tư, 10:00, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mikel Arteta trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV khi dẫn dắt Arsenal tới ngôi vương mùa 2025/2026.

Arsenal đã chính thức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026 sớm 1 vòng đấu, sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở trận đấu muộn vòng 37.

Hiện tại, Man City đang đứng nhì bảng với 78 điểm và chỉ có thể giành tối đa 81 điểm ở mùa giải này, trong khi Arsenal đã có 82 điểm.

Với việc dẫn dắt Arsenal tới danh hiệu, Mikel Arteta trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV.

arsenal vo dich ngoai hang anh, arteta lam nen dieu chua tung co trong lich su hinh anh 1
Mikel Arteta là cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh đầu tiên giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV

Thời còn thi đấu, Mikel Arteta từng khoác áo Everton và Arsenal chinh chiến ở Ngoại hạng Anh trong giai đoạn 2005-2016. Sau khi giải nghệ, ông từng làm trợ lý tại Man City rồi lần đầu đảm nhiệm vai trò HLV trưởng khi tới Arsenal cầm quân năm 2019.

Mikel Arteta cũng là HLV trẻ thứ 2 trong lịch sử giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt Arsenal đăng quang khi 44 tuổi, 54 ngày và chỉ kém kỷ lục của Jose Mourinho – người từng dẫn dắt Chelsea vô địch mùa 2004/2005 khi 42 tuổi, 94 ngày.

Theo kế hoạch, Arsenal sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026 khi tới sân Selhurst Park làm khách của Crystal Palace ở vòng đấu cuối, diễn ra ngày 24/5. Đây là chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của Pháo thủ kể từ khi tạo nên mùa giải 2003/2004 bất bại.

Sau khi vô địch Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn còn trận chung kết Cúp C1 châu Âu gặp PSG vào ngày 30/5.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Arsenal Ngoại hạng Anh Mikel Arteta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau 37 vòng đấu, Arsenal giành chức vô địch sớm 1 lượt trận.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau 37 vòng đấu, Arsenal giành chức vô địch sớm 1 lượt trận.

Kết quả bóng đá hôm nay 20/5: Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026
Kết quả bóng đá hôm nay 20/5: Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/5, Man City bị Bournemouth cầm hòa ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026, qua đó giúp Arsenal lên ngôi vô địch sớm 1 vòng đấu.

Kết quả bóng đá hôm nay 20/5: Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026

Kết quả bóng đá hôm nay 20/5: Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/5, Man City bị Bournemouth cầm hòa ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026, qua đó giúp Arsenal lên ngôi vô địch sớm 1 vòng đấu.

Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu
Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu

VOV.VN - Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu sau khi các đội bóng đến từ giải đấu này giành quyền vào thi đấu trận chung kết Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu mùa 2025/2026.

Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu

Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu

VOV.VN - Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu sau khi các đội bóng đến từ giải đấu này giành quyền vào thi đấu trận chung kết Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu mùa 2025/2026.

Pep Guardiola chia tay sau 10 năm gắn bó, Man City chốt phương án thay thế
Pep Guardiola chia tay sau 10 năm gắn bó, Man City chốt phương án thay thế

VOV.VN - HLV Pep Guardiola sẽ chia tay Man City sau 10 năm gắn bó và đội chủ sân Etihad dự kiến sẽ bổ nhiệm HLV Enzo Maresca làm người kế nhiệm.

Pep Guardiola chia tay sau 10 năm gắn bó, Man City chốt phương án thay thế

Pep Guardiola chia tay sau 10 năm gắn bó, Man City chốt phương án thay thế

VOV.VN - HLV Pep Guardiola sẽ chia tay Man City sau 10 năm gắn bó và đội chủ sân Etihad dự kiến sẽ bổ nhiệm HLV Enzo Maresca làm người kế nhiệm.

“Người đặc biệt” Jose Mourinho tái xuất Real Madrid
“Người đặc biệt” Jose Mourinho tái xuất Real Madrid

VOV.VN - “Người đặc biệt” Jose Mourinho chính thức tái xuất Real Madrid trên vai trò huấn luyện viên trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

“Người đặc biệt” Jose Mourinho tái xuất Real Madrid

“Người đặc biệt” Jose Mourinho tái xuất Real Madrid

VOV.VN - “Người đặc biệt” Jose Mourinho chính thức tái xuất Real Madrid trên vai trò huấn luyện viên trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế