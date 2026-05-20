Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

Arsenal đã chính thức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026 sớm 1 vòng đấu, sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở trận đấu muộn vòng 37.

Hiện tại, Man City đang đứng nhì bảng với 78 điểm và chỉ có thể giành tối đa 81 điểm ở mùa giải này, trong khi Arsenal đã có 82 điểm.

Với việc dẫn dắt Arsenal tới danh hiệu, Mikel Arteta trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV.

Mikel Arteta là cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh đầu tiên giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV

Thời còn thi đấu, Mikel Arteta từng khoác áo Everton và Arsenal chinh chiến ở Ngoại hạng Anh trong giai đoạn 2005-2016. Sau khi giải nghệ, ông từng làm trợ lý tại Man City rồi lần đầu đảm nhiệm vai trò HLV trưởng khi tới Arsenal cầm quân năm 2019.

Mikel Arteta cũng là HLV trẻ thứ 2 trong lịch sử giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt Arsenal đăng quang khi 44 tuổi, 54 ngày và chỉ kém kỷ lục của Jose Mourinho – người từng dẫn dắt Chelsea vô địch mùa 2004/2005 khi 42 tuổi, 94 ngày.

Theo kế hoạch, Arsenal sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026 khi tới sân Selhurst Park làm khách của Crystal Palace ở vòng đấu cuối, diễn ra ngày 24/5. Đây là chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của Pháo thủ kể từ khi tạo nên mùa giải 2003/2004 bất bại.

Sau khi vô địch Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn còn trận chung kết Cúp C1 châu Âu gặp PSG vào ngày 30/5.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD