English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Các đội tuyển hối hả giao hữu trước World Cup 2026

Thứ Tư, 07:00, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 48 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2026 đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu với những trận giao hữu, thử nghiệm.

VCK World Cup 2026 có sự tham dự của 48 đội sẽ khai mạc từ ngày 12/6 tới (giờ Việt Nam). Ngay từ lúc này, các đội tuyển tham dự giải đã bắt đầu quá trình chuẩn bị với những buổi rèn quân, những trận đấu giao hữu.

cac doi tuyen hoi ha giao huu truoc world cup 2026 hinh anh 1
Hình ảnh trận giao hữu Mexico vs Ghana. (Ảnh: FMF). 

Một trong những đội có sự chuẩn bị sớm nhất là chủ nhà Mexico, đội bóng này đã có trận giao hữu đầu tiên trước World Cup từ ngày 22/5 gặp ĐT Ghana và giành chiến thắng 2-0. Theo lịch, đội tuyển này sẽ còn 2 trận đấu nữa với Australia vào ngày 30/5 và  Serbia (4/6) trước khi chính thức bước vào hành trình ở World Cup 2026.

ĐT Bồ Đào Nha, một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026 sẽ có 2 trận giao hữu với Chile và Nigeria, những đối thủ không được dự World Cup vào các ngày 6 và 10/6.

ĐKVĐ World Cup, ĐT Argentina cũng thi đấu 2 trận tại Mỹ vào các ngày 6 và 9/6 gặp các đối thủ Honduras và Iceland trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới.

Các đội tuyển mạnh khác như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Brazil cũng sẽ có từ 2 đến 3 trận giao hữu làm nóng trước khi tranh tài tại kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử.

VCK World Cup 2026 chính thức khai mạc vào 2h rạng sáng 12/6 (giờ Việt Nam) với trận Mexico vs Nam Phi.

PV/VOV.VN
Tag: World Cup
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 có quyết định gây sốc
Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 có quyết định gây sốc

VOV.VN - Đối thủ của U17 Việt Nam bất ngờ sa thải huấn luyện viên trưởng trước ngày khởi tranh vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 có quyết định gây sốc

Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 có quyết định gây sốc

VOV.VN - Đối thủ của U17 Việt Nam bất ngờ sa thải huấn luyện viên trưởng trước ngày khởi tranh vòng chung kết U17 World Cup 2026.

ĐT Italia công bố danh sách tập trung trước thềm World Cup 2026
ĐT Italia công bố danh sách tập trung trước thềm World Cup 2026

VOV.VN - ĐT Italia công bố danh sách tập trung 24 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với ĐT Luxembourg (4/6) và ĐT Hy Lạp (8/6).

ĐT Italia công bố danh sách tập trung trước thềm World Cup 2026

ĐT Italia công bố danh sách tập trung trước thềm World Cup 2026

VOV.VN - ĐT Italia công bố danh sách tập trung 24 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với ĐT Luxembourg (4/6) và ĐT Hy Lạp (8/6).

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026
Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026: Sạch bóng cầu thủ Real Madrid
Danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026: Sạch bóng cầu thủ Real Madrid

VOV.VN - ĐT Tây Ban Nha công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 và không có ngôi sao nào của Real Madrid được HLV Luis de la Fuente lựa chọn.

Danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026: Sạch bóng cầu thủ Real Madrid

Danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026: Sạch bóng cầu thủ Real Madrid

VOV.VN - ĐT Tây Ban Nha công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 và không có ngôi sao nào của Real Madrid được HLV Luis de la Fuente lựa chọn.

Tin bóng đá 25-5: Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 gây thất vọng lớn
Tin bóng đá 25-5: Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 gây thất vọng lớn

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 25-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 gây thất vọng lớn; V-League 2025/2026 còn 5 đội đua trụ hạng trước vòng áp chót; Messi dính chấn thương sát ngày khởi tranh World Cup 2026…

Tin bóng đá 25-5: Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 gây thất vọng lớn

Tin bóng đá 25-5: Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 gây thất vọng lớn

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 25-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 gây thất vọng lớn; V-League 2025/2026 còn 5 đội đua trụ hạng trước vòng áp chót; Messi dính chấn thương sát ngày khởi tranh World Cup 2026…

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế