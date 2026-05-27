Các đội tuyển hối hả giao hữu trước World Cup 2026

VCK World Cup 2026 có sự tham dự của 48 đội sẽ khai mạc từ ngày 12/6 tới (giờ Việt Nam). Ngay từ lúc này, các đội tuyển tham dự giải đã bắt đầu quá trình chuẩn bị với những buổi rèn quân, những trận đấu giao hữu.

Một trong những đội có sự chuẩn bị sớm nhất là chủ nhà Mexico, đội bóng này đã có trận giao hữu đầu tiên trước World Cup từ ngày 22/5 gặp ĐT Ghana và giành chiến thắng 2-0. Theo lịch, đội tuyển này sẽ còn 2 trận đấu nữa với Australia vào ngày 30/5 và Serbia (4/6) trước khi chính thức bước vào hành trình ở World Cup 2026.

ĐT Bồ Đào Nha, một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026 sẽ có 2 trận giao hữu với Chile và Nigeria, những đối thủ không được dự World Cup vào các ngày 6 và 10/6.

ĐKVĐ World Cup, ĐT Argentina cũng thi đấu 2 trận tại Mỹ vào các ngày 6 và 9/6 gặp các đối thủ Honduras và Iceland trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới.

Các đội tuyển mạnh khác như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Brazil cũng sẽ có từ 2 đến 3 trận giao hữu làm nóng trước khi tranh tài tại kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử.

VCK World Cup 2026 chính thức khai mạc vào 2h rạng sáng 12/6 (giờ Việt Nam) với trận Mexico vs Nam Phi.