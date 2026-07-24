CAHN chiêu mộ cầu thủ đá chính tại World Cup 2026

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức công bố bản hợp đồng với trung vệ Frans Putros. Tuyển thủ Iraq là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất cập bến V-League khi vừa góp mặt tại VCK World Cup 2026.

Trên trang facebook chính thức, CAHN thông báo: “CLB Công an Hà Nội chính thức xác nhận hoàn tất việc ký kết hợp đồng với hậu vệ Frans Putros cho mùa giải mới 2026/2027”.

Frans Putros sinh năm 1993, cao 1,81m và gia nhập đội bóng Thủ đô sau khi chia tay Persib Bandung (Indonesia). Trước đó, hậu vệ người Iraq từng thi đấu tại Đan Mạch, Thái Lan và tích lũy nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế.

CAHN chiêu mộ thành công trung vệ Frans Putros, người từng đá chính tại World Cup 2026.

Đáng chú ý, Putros vừa có trải nghiệm đặc biệt khi đá chính trong màu áo đội tuyển Iraq tại VCK World Cup 2026. Đánh giá về tân binh, CAHN nhấn mạnh: “Sở hữu sự đa năng khi có thể thi đấu tốt ở các vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự, Putros được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép, sự điềm tĩnh và đẳng cấp quốc tế cho hệ thống phòng ngự của nhà đương kim vô địch”.

Việc chiêu mộ Frans Putros tiếp tục cho thấy tham vọng lớn của CAHN trước mùa giải 2026/2027. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn cùng bản lĩnh ở những trận cầu lớn, trung vệ người Iraq được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự, giúp đội bóng Thủ đô nâng cao sức cạnh tranh ở V-League cũng như các đấu trường quốc tế.

Trước khi hoàn tất thương vụ Putros, CAHN đã liên tiếp tăng cường lực lượng với các bản hợp đồng gồm Brayan Perea, David Henen, Y Eli Nie, Phan Ngọc Tín và Đinh Thanh Bình.

Bên cạnh đó, đội bóng ngành công an cũng giữ chân nhiều trụ cột quan trọng như thủ môn Nguyễn Filip và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, qua đó thể hiện quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch V-League và hướng tới những mục tiêu lớn ở mùa giải mới.