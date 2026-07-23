Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM chia tay nhà vô địch ASEAN Cup

CLB CA TP.HCM đang tạo nên biến động lớn trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải V-League 2026/27. Đội bóng ngành công an quyết định “thay máu” lực lượng với hàng loạt sự chia tay đáng chú ý.

Mới nhất, tiền vệ Phạm Đức Huy và Võ Huy Toàn đã chính thức rời đội. Điều này nâng tổng số cầu thủ chia tay CLB CA TP.HCM lên con số 15 sau mùa giải 2025/26.

Phạm Đức Huy và Võ Huy Toàn là 2 cái tên mới nhất nói lời chia tay CLB CA TP.HCM. (Ảnh: CLB CA TP.HCM)

Phạm Đức Huy là gương mặt giàu kinh nghiệm, từng vô địch AFF Cup 2018 (tiền thân của ASEAN Cup) cùng ĐT Việt Nam. Ở mùa giải 2025/26, Đức Huy thi đấu 17 trận tại V-League và góp mặt trong hành trình đăng quang Cúp Quốc gia của CLB TP TP.HCM.

Theo nhiều nguồn tin, tiền vệ 31 tuổi nhiều khả năng sẽ trở lại Hà Nội FC sau khi chia tay đội chủ sân Thống Nhất. Đây được xem là điểm đến quen thuộc, nơi Đức Huy từng khẳng định tên tuổi trước đây.

Trong khi đó, Võ Huy Toàn cũng nói lời chia tay sau một mùa giải không quá nổi bật. Cầu thủ 33 tuổi ra sân 13 trận tại V-League và ghi được 1 bàn thắng.

Trước đó, CA TP.HCM đã thanh lý tới 13 cầu thủ khác để tái cấu trúc đội hình. Danh sách này gồm nhiều cái tên như Đinh Thanh Bình, Peter Makrillos hay Raphael Success…

Ở chiều ngược lại, CA TP.HCM mới chỉ công bố hai tân binh là Phan Văn Đức và Michael Olaha. Đồng thời, đội bóng cũng bổ nhiệm HLV trưởng Diles Athanasios Arthur cùng các cộng sự mới.

Mùa giải 2026/27, CA TP.HCM sẽ thi đấu trên nhiều mặt trận. Bên cạnh V-League và Cúp Quốc gia, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương còn đại diện Việt Nam tham dự Cúp C1 Đông Nam Á.