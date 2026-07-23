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Chuyển nhượng V-League 2026/27: Thể Công Viettel chiêu mộ "người không phổi"

Thứ Năm, 15:28, 23/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/26: Thể Công Viettel công bố 3 tân binh gồm Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng.

CLB Thể Công Viettel chính thức công bố ba bản hợp đồng nội binh nhằm tăng cường lực lượng cho mùa giải V-League 2026/27. Doãn Ngọc Tân và Phạm Trung Hiếu ký hợp đồng hai năm, trong khi Triệu Việt Hưng gắn bó đến hết mùa giải 2028/29.

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Thể Công Viettel bổ sung 3 tân binh chất lượng trước thềm mùa giải 2026/27. (Ảnh: CLB Thể Công Viettel)

Trong số này, tiền vệ Doãn Ngọc Tân là cái tên nhận nhiều kỳ vọng nhờ nền tảng thể lực dồi dào. Tiền vệ sinh năm 1994 từng vô địch ASEAN Cup cùng ĐT Việt Nam và đóng vai trò thủ lĩnh tại Thanh Hóa mùa trước.

Ở mùa giải 2025/26, Tân “hứ” ra sân 17 trận và có tới 16 lần đá chính. Sự trở lại của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công hứa hẹn giúp tuyến giữa đội bóng áo lính thêm chắc chắn.

Bên hành lang cánh, Phạm Trung Hiếu mang đến phương án giàu năng lượng cho đội hình. Hậu vệ sinh năm 1998 gây ấn tượng với tốc độ, thể lực và khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Trong màu áo Hải Phòng FC, Trung Hiếu là trụ cột quan trọng và ghi được hai bàn thắng tại V-League 2025/26. Anh được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh ở cả hai mặt trận phòng ngự và tấn công cho Thể Công Viettel.

Cuối cùng, Triệu Việt Hưng là mảnh ghép quan tronjg với lối chơi sáng tạo và giàu đột biến. Cựu tiền vệ Hải Phòng FC sẽ mang đến nhiều lựa chọn chiến thuật cho Thể Công Viettel ở mùa giải mới.

Sự bổ sung đồng loạt này cho thấy tham vọng lớn của đội bóng áo lính. Thể Công Viettel hướng tới cạnh tranh ở cả V-League, Cúp Quốc gia và đấu trường khu vực.

Đánh giá về các tân binh, HLV trưởng Velizar Popov chia sẻ: "Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng đều là những cá nhân có tư duy chiến thuật nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và tinh thần cống hiến cao. Tôi tin tưởng rằng tập thể hiện tại sẽ cùng nhau triển khai một lối chơi kỷ luật, hiệu quả để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ trong mùa giải 2026/27”.

 
Quách Khiêm/VOV.VN
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