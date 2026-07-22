Chuyển nhượng V-League 26/27: Hà Nội FC chia tay “công thần” giành 9 danh hiệu

Đây là sự chia tay đáng chú ý của đội bóng Thủ đô khi cầu thủ sinh năm 1997 là một trong những nhân tố góp công vào giai đoạn thành công nhất trong lịch sử CLB.

Trên trang facebook chính thức, Hà Nội FC tri ân tiền vệ trưởng thành từ chính lò đào tạo của đội bóng: “Khởi đầu hành trình bóng đá tại lò đào tạo trẻ CLB bóng đá Hà Nội, Đậu Văn Toàn được đôn lên đội một từ mùa giải 2018. Trong quãng thời gian khoác áo Hà Nội FC, Văn Toàn ra sân 142 trận đấu, cùng đội bóng áo tím chinh phục 9 danh hiệu”.

Hà Nội FC chia tay Đậu Văn Toàn.

Đội bóng Thủ đô cũng đánh giá cao những đóng góp của tiền vệ này: “Không chỉ là một tiền vệ giàu năng lượng, thi đấu bền bỉ và kỷ luật, Văn Toàn còn luôn là tấm gương về sự chuyên nghiệp, tinh thần nỗ lực và cống hiến hết mình trong suốt những năm tháng gắn bó với đội bóng”.

Khép lại thông báo, Hà Nội FC gửi lời cảm ơn và chúc Đậu Văn Toàn thành công trên chặng đường mới: “Hà Nội FC trân trọng cảm ơn những đóng góp của Văn Toàn trong suốt hành trình vừa qua. Chúc Văn Toàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trên chặng đường mới”.

Trước Đậu Văn Toàn, Hà Nội FC cũng đã chia tay tiền đạo Phạm Tuấn Hải, người chuyển sang khoác áo Nam Định. Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Hàng Đẫy nhanh chóng bổ sung lực lượng khi chiêu mộ Bùi Ngọc Long từ Công an TP.HCM, giữ chân Đỗ Hùng Dũng bằng bản hợp đồng đến năm 2028 và ký với tiền đạo ngoại Andrew Jung nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

Những biến động nhân sự cho thấy Hà Nội FC đang từng bước làm mới lực lượng để hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League 2026/2027 sau mùa giải không đạt kỳ vọng.