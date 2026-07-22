Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Nam Định nổ thêm “bom tấn”

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Nam Định đã chính thức công bố bản hợp đồng với tiền vệ tấn công Ezequiel Santos. Đây là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của đội bóng thành Nam trong kỳ chuyển nhượng hè, tiếp tục cho thấy tham vọng trở lại ngôi vương V-League.

Ezequiel Santos sinh ngày 9/3/1998, mang quốc tịch Brazil, thuận chân phải và thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Trước khi cập bến Nam Định, cầu thủ 28 tuổi có nhiều năm chơi bóng tại quê nhà trong màu áo các CLB giàu truyền thống như Botafogo, Cruzeiro và Sport Recife.

Nam Định ký hợp đồng với Ezequiel Santos.

Không chỉ có kinh nghiệm tại Brazil, Ezequiel Santos còn từng thi đấu ở châu Á trong màu áo Sanfrecce Hiroshima của Nhật Bản. Đánh giá về tân binh, Nam Định cho biết: “Với kỹ thuật, khả năng sáng tạo cùng kinh nghiệm thi đấu phong phú, Ezequiel Santos được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều phương án tấn công chất lượng, góp phần gia tăng sức mạnh cho Nam Định trong mùa giải mới”.

Sự xuất hiện của Ezequiel Santos hứa hẹn sẽ giúp tuyến giữa của Nam Định trở nên giàu sức sáng tạo hơn. Khả năng cầm nhịp, tổ chức lối chơi và hỗ trợ tấn công của tiền vệ người Brazil được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng đội hình ở mùa giải 2026/2027.

Trước khi hoàn tất thương vụ Ezequiel Santos, Nam Định đã liên tiếp tăng cường lực lượng với hàng loạt bản hợp đồng đáng chú ý như Nguyễn Công Sơn, Phạm Tuấn Hải, trung vệ Félix Eboa Eboa, Việt kiều Mỹ Reece Minh Kai, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, hậu vệ Đàm Tiến Dũng và tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh.