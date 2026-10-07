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CAHN đối đầu Lion City Sailors FC, HLV Polking tự tin cao độ

Thứ Tư, 16:19, 07/10/2026
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VOV.VN - Trước trận ra quân tại Shopee Cup 2026/2027, HLV Mano Polking tự tin CAHN có thể giành kết quả tích cực trước Lion City Sailors FC, dù đại diện Singapore sở hữu kinh nghiệm tại đấu trường quốc tế.

CAHN sẽ bắt đầu hành trình tại bảng B Shopee Cup 2026/2027 bằng chuyến làm khách trên sân của Lion City Sailors FC. Đại diện Singapore được đánh giá là đối thủ đáng gờm với lực lượng chất lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, HLV Mano Polking vẫn thể hiện sự tự tin cao độ trước cuộc đối đầu này. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định CAHN muốn duy trì vị thế của một trong những đội bóng hàng đầu Việt Nam, đồng thời xem Shopee Cup là cơ hội để nâng tầm đội bóng trên đấu trường quốc tế.

cahn doi dau lion city sailors fc, hlv polking tu tin cao do hinh anh 1
HLV Polking tự tin cao độ trước trận đấu (Ảnh: CAHN).

“Chúng tôi luôn muốn duy trì vị thế của đội bóng ở đấu trường quốc nội Việt Nam và tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V-League. Những trận đấu ở đấu trường quốc tế, tại Shopee Cup hay đấu trường châu Á, cũng là những thử thách để chúng tôi nâng tầm đội bóng. Chúng tôi rất hạnh phúc khi trở lại Singapore, nhưng toàn đội sẽ tập trung để hướng tới kết quả tốt nhất trong trận đấu này”, HLV Polking chia sẻ.

CAHN quyết tâm giành chiến thắng

Không chỉ HLV Polking, các cầu thủ CAHN cũng đặt mục tiêu cao trước trận ra quân. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định toàn đội muốn có khởi đầu thuận lợi và hướng tới thành tích cao tại Shopee Cup mùa này.

“Shopee Cup quy tụ những câu lạc bộ mạnh nhất Đông Nam Á, vì vậy chúng tôi đến đây với mục tiêu đạt thành tích cao nhất. Trước mắt là trận đấu với Lion City. Chúng tôi rất muốn giành chiến thắng để bắt đầu hành trình chinh phục Shopee Cup năm nay”, Đoàn Văn Hậu cho biết.

cahn doi dau lion city sailors fc, hlv polking tu tin cao do hinh anh 2
Đoàn Văn Hậu hướng tới chiến thắng ở trận ra quân (Ảnh: CAHN).

CAHN bước vào trận đấu với tham vọng giành trọn 3 điểm, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng B. Trong khi đó, Lion City Sailors FC cũng được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra màn khởi đầu thuận lợi.

Trận đấu giữa Lion City Sailors FC và CAHN diễn ra lúc 18h30 ngày 8/10, trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng B Shopee Cup 2026/2027. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trí Minh/VOV.VN
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