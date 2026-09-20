CAHN thắng đậm Đồng Nai, dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027
VOV.VN - CAHN thắng 3-0 trước Đồng Nai ở trận đấu sớm vòng 3 V-League 2026/2027, qua đó leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
CAHN giành chiến thắng 3-0 trước Đồng Nai ở vòng 3 V-League 2026/2027, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Alan, Perea Vargas Brayan Andres và Lê Phạm Thành Long lần lượt ghi bàn giúp đội bóng ngành Công an có màn trình diễn thuyết phục trong hiệp hai.
CAHN bùng nổ sau giờ nghỉ
Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi mưa lớn khiến mặt sân đọng nước. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phối hợp của cả hai đội, đặc biệt trong hiệp một.
CAHN kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Đồng Nai. Leo Artur, Quang Vinh và Putros Frans Dhia Jirjis lần lượt có cơ hội dứt điểm, song thủ môn Văn Phong liên tục chơi xuất sắc để bảo vệ khung thành đội chủ nhà.
Bước ngoặt xảy ra ở phút 15 khi Văn Sơn nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Đình Bắc. CAHN được chơi hơn người và gia tăng sức ép, nhưng Đồng Nai vẫn đứng vững đến hết hiệp một.
Sau giờ nghỉ, CAHN nhanh chóng tăng tốc. Phút 52, từ quả phạt góc được thực hiện nhanh, Lê Phạm Thành Long treo bóng vào vòng cấm để Alan bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số.
Chỉ 3 phút sau, CAHN tiếp tục nhân đôi cách biệt. Leo Artur thực hiện quả tạt chính xác để Perea Vargas Brayan Andres đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.
Lê Phạm Thành Long ấn định chiến thắng
Đồng Nai nỗ lực đẩy cao đội hình sau khi nhận hai bàn thua, nhưng CAHN kiểm soát tốt thế trận. Đội khách tận dụng lợi thế hơn người và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm.
Phút 58, Lê Phạm Thành Long tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm người Nguyễn Hữu Tuấn đổi hướng, khiến thủ môn Văn Phong không thể cản phá. CAHN dẫn 3-0.
Trong thời gian còn lại, Đồng Nai cố gắng tìm bàn danh dự nhưng không thành công. CAHN cũng chủ động giảm nhịp độ để bảo toàn lợi thế. Chung cuộc, đội khách giành chiến thắng 3-0.
Với 9 điểm sau 3 vòng đấu, CAHN vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 và duy trì thành tích toàn thắng. Trong khi đó, Đồng Nai không thể tận dụng lợi thế sân nhà và tiếp tục gặp nhiều khó khăn sau vòng đấu thứ ba.
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Đồng Nai tiếp đón CAHN ở vòng 3 V-League 2026/2027 trong bối cảnh hai đội có sự khởi đầu trái ngược. Đội chủ nhà toàn thua sau hai vòng đấu, trong khi CAHN giành trọn 6 điểm và duy trì thành tích toàn thắng.
Sau hai thất bại liên tiếp, Đồng Nai cần một kết quả tích cực để giải tỏa sức ép và tạo thêm niềm tin trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League. Sân nhà là điểm tựa quan trọng, nhưng đội bóng miền Đông Nam Bộ sẽ đối mặt thử thách lớn khi CAHN sở hữu lực lượng vượt trội.
CAHN cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Ở vòng trước, đội bóng ngành công an đánh bại Thể Công Viettel dù chơi thiếu người từ phút 69. Stefan Mauk ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ, giúp CAHN nối dài mạch toàn thắng.
Đội hình CAHN còn quy tụ nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Nguyễn Filip. Chất lượng nhân sự giúp HLV Mano Polking có nhiều phương án để giải quyết trận đấu.
Tuy nhiên, CAHN có thể gặp bất lợi về thể lực khi vừa thi đấu tại AFC Champions League Elite trên sân Gamba Osaka ngày 16/9. Lịch thi đấu dày đặc buộc ban huấn luyện phải tính toán nhân sự và phân phối sức hợp lý.
Đồng Nai có thể tận dụng yếu tố này để tổ chức phòng ngự chặt chẽ, thu hẹp không gian hoạt động của Quang Hải và các cầu thủ tấn công. Nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt những cơ hội phản công, đội chủ nhà vẫn có thể gây khó khăn cho CAHN.
Dù vậy, với phong độ cùng chất lượng đội hình hiện tại, CAHN vẫn có cơ sở hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại V-League 2026/2027.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': CAHN dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng điều kiện mặt sân trơn do trời mưa đang ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của hai đội.
2': NGUY HIỂM !!! CAHN tấn công trung lộ, Leo Artur bấm bóng cho Perea Vargas Brayan Andres, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm hụt bóng.
4': KHÔNG VÀO !!! Hàng thủ của CAHN mắc lỗi, cơ hội đến với Ivan Virgil Adrei, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo này lại đi chệch khung thành đội khách một cách đáng tiếc.
6': PHẠM LỖI !!! Lê Phạm Thành Long đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa buộc Sầm Ngọc Đức phải phạm lỗi, CAHN được hưởng quả phạt trực diện khung thành Đồng Nai. Đây là góc sút rất thuận lợi để các cầu thủ đội khách có cơ hội ghi bàn.
7': KHÔNG VÀO !!! Đình Bắc thực hiện cú sút phạt trực tiếp, nhưng tiền đạo người Nghệ An lại đưa bóng đi trúng hàng rào bật ngược trở lại. Sau đó, Đình Bắc sút bồi, nhưng bóng đi lên khán đài.
10': Mặt sân đọng nước do trời mưa khiến hai đội gặp nhiều khó khăn trong việc chuyền bóng. Những đường chuyền của hai đội liên tục sai địa chỉ.
11': KHÔNG VÀO !!! CAHN có cơ hội trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của Leo Artur đập chân hậu vệ đội chủ nhà bật ngược trở lại. Nhà đương kim vô địch đang kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng do điều kiện sân bãi và thời tiết không ủng hộ nên những pha phối hợp cuối cùng vẫn chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ rệt.
13': NGUY HIỂM !!! Ivan Virgil Adrei xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang cho Thanh Bình, nhưng Nguyễn Adou Leygley Minh đã phá bóng giải nguy. Ở pha đá phạt góc sau đó, Lưu Tự Nhân đánh đầu, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của CAHN.
15': THẺ ĐỎ !!! Văn Sơn có hành vi không đẹp với Đình Bắc, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp với hậu vệ đội chủ nhà. Trong khi đó, Đình Bắc phải nhận thẻ vàng.
19': THAY NGƯỜI !!! Thanh Bình rời sân nhường chỗ cho Văn Đức.
22': Sau khi được chơi hơn người, CAHN đang gia tăng sức ép về phía khung thành của Đồng Nai. Quang Hải có pha bấm bóng rất tốt cho Văn Đô trong vòng cấm địa, nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã hóa giải thành công.
23': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Quang Hải treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ đội chủ nhà một lần nữa giải nguy thành công.
26': Chất lượng chuyên môn của trận đấu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mặt sân bị đọng nước. Những đường chuyền của hai đội sai địa chỉ rất nhiều.
28': Tấn Sinh bị trượt chân ngã, trung vệ này đang phải nhờ tớ sự hỗ trợ của các bác sĩ.
31': NGUY HIỂM !!! Ivan Virgil Adrei xâm nhập vòng cấm của CAHN, nhưng đường chuyền cuối cùng của cầu thủ này lại lỗ nhịp di chuyển của đồng đội nên đã bị thủ môn Nguyễn Filip ôm gọn.
33': KHÔNG VÀO !!! Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu từ pha đá phạt góc của Quang Hải, nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành của Đồng Nai.
35': Do điều kiện mặt sân không đảm bảo cho lối chơi phối hợp nhỏ, kỹ thuật nên CAHN đang sử dụng nhiều pha bóng dài để tiếp cận khung thành đối phương.
39': KHÔNG VÀO !!! Quang Vinh có cơ hội đối mặt với thủ môn Đồng Nai, nhưng cú dứt điểm của hậu vệ này đã bị cản phá. Ngay sau đó, CAHN lại có cơ hội dứt điểm, nhưng Văn Phòng vẫn đổ người cứu thua sau pha dứt điểm của Putros Frans Dhia Jirjis.
42': CỨU THUA ẤN TƯỢNG !!! Leo Artur đi bóng kỹ thuật xâm nhập vòng cấm địa Đồng Nai rồi tung cú dứt điểm, nhưng thủ môn Văn Phòng một lần nữa đổ người cứu thua xuất sắc.
43': KHÔNG VÀO !!! Putros Frans Dhia Jirjis có cơ hội dứt điểm cận thành sau pha tạt bóng của Leo Artur, nhưng cầu thủ này lại đệm bóng đi lên khán đài.
45': PHẠM LỖI !!! Putros Frans Dhia Jirjis phạm lỗi với Tự Nhân ở giữa sân. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Đồng Nai và CAHN tạm hòa nhau 0-0.
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HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': CAHN đang gia tăng sức ép về phía khung thành của Đồng Nai, Alan đã được tung vào sân để tăng cường khả năng tấn công của đội khách.
50': ĐÁ PHẠT !!! CAHN đá phạt trực tiếp trước vòng cấm địa ở cự ly khoảng 27m, Leo Artur treo bóng vào vòng cấm địa, cơ hội đến với Quang Vinh, nhưng hậu vệ này lại không thể dứt điểm.
51': KHÔNG ĐƯỢC !!! Alan chuyền bóng cho Perea Vargas Brayan Andres trong vòng cấm địa, nhưng tiền đạo này khôn thể dứt điểm trước sự áp sát của Tấn Sinh.
52': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha đá phạt góc, CAHN phối hợp nhanh, bóng được Lê Phạm Thành Long treo tới vị trí của Alan, tiền đạo này đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
55': VÀO VÀO VÀO !!! CAHN tấn công bên cánh trái, Leo Artur treo bóng để Perea Vargas Brayan Andres đánh đầu cận thành ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
58': VÀO VÀO VÀO !!! Lê Phạm Thành Long tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, bóng đập người Nguyễn Hữu Tuấn đổi hướng bay vào lưới, tỉ số là 3-0 cho CAHN.
61': KHÔNG ĐƯỢC !!! Alan có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa của Đồng Nai, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương bật ngược trở lại.
64': Leo Artur đi bóng lắt léo trong vòng cấm địa rồi chuyền bổng ra cho Quang Vinh đánh đầu, nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã đánh đầu đưa bóng đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, Quang Hải treo bóng nhưng hậu vệ Đồng Nai phá bóng giải nguy thành công.
67': Sau khi bị thủng lưới 3 bàn, Đồng Nai cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, nhưng chưa thành công.
68': KHÔNG VÀO !!! Đồng Nai được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, nhưng Công Phượng sút bóng đi chệch khung thành của CAHN.
70': KHÔNG VÀO !!! Leo Artur dứt điểm trước vòng cấm địa Đồng Nai, nhưng bóng đi chệch khung thành.
75': KHÔNG ĐƯỢC !!! Vulic Milos có cơ hội xâm nhập vòng cấm địa của CAHN, nhưng do điều kiện mặt sân không thuận lợi bóng trôi đi nhanh nên thủ môn đội khách đã băng ra hóa giải kịp thời.
76': KHÔNG VÀO !!! Đình Bắc có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa, nhưng cú sút của tiền đạo người Nghệ An lại đi trúng người Tấn Sinh bật ngược trở lại.
78': THẺ VÀNG !!! Tấn Sinh nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Đình Bắc.
81': Đồng Nai vẫn đang nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, nhưng những đợt lên bóng của đội chủ nhà vẫn chưa làm khó được hàng phòng ngự bên phía CAHN.
85': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ chậm, hai đội cũng đã có dấu hiệu xuống sức khi thi đấu dưới điều kiện trời mưa to.
90': BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
90+3': KHÔNG VÀO !!! Văn Tỏa dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng Văn Phong đã cứu thua xuất sắc.
HẾT GIỜ !!! CAHN giành chiến thắng 3-0 trước Đồng Nai để dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm/3 trận.
Trực tiếp Đồng Nai vs CAHN trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 20/9.
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