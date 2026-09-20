CAHN thắng đậm Đồng Nai, dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027

19:58

CAHN giành chiến thắng 3-0 trước Đồng Nai ở vòng 3 V-League 2026/2027, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Alan, Perea Vargas Brayan Andres và Lê Phạm Thành Long lần lượt ghi bàn giúp đội bóng ngành Công an có màn trình diễn thuyết phục trong hiệp hai.

CAHN bùng nổ sau giờ nghỉ

Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi mưa lớn khiến mặt sân đọng nước. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phối hợp của cả hai đội, đặc biệt trong hiệp một.

CAHN kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Đồng Nai. Leo Artur, Quang Vinh và Putros Frans Dhia Jirjis lần lượt có cơ hội dứt điểm, song thủ môn Văn Phong liên tục chơi xuất sắc để bảo vệ khung thành đội chủ nhà.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 15 khi Văn Sơn nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Đình Bắc. CAHN được chơi hơn người và gia tăng sức ép, nhưng Đồng Nai vẫn đứng vững đến hết hiệp một.

Sau giờ nghỉ, CAHN nhanh chóng tăng tốc. Phút 52, từ quả phạt góc được thực hiện nhanh, Lê Phạm Thành Long treo bóng vào vòng cấm để Alan bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số.

Chỉ 3 phút sau, CAHN tiếp tục nhân đôi cách biệt. Leo Artur thực hiện quả tạt chính xác để Perea Vargas Brayan Andres đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Lê Phạm Thành Long ấn định chiến thắng

Đồng Nai nỗ lực đẩy cao đội hình sau khi nhận hai bàn thua, nhưng CAHN kiểm soát tốt thế trận. Đội khách tận dụng lợi thế hơn người và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 58, Lê Phạm Thành Long tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm người Nguyễn Hữu Tuấn đổi hướng, khiến thủ môn Văn Phong không thể cản phá. CAHN dẫn 3-0.

Trong thời gian còn lại, Đồng Nai cố gắng tìm bàn danh dự nhưng không thành công. CAHN cũng chủ động giảm nhịp độ để bảo toàn lợi thế. Chung cuộc, đội khách giành chiến thắng 3-0.

Với 9 điểm sau 3 vòng đấu, CAHN vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 và duy trì thành tích toàn thắng. Trong khi đó, Đồng Nai không thể tận dụng lợi thế sân nhà và tiếp tục gặp nhiều khó khăn sau vòng đấu thứ ba.