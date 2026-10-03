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Quang Hải và Nguyễn Filip dự ngày hội đặc biệt của CLB CAHN

Thứ Bảy, 17:53, 03/10/2026
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VOV.VN - Không cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, Quang Hải và Nguyễn Filip tham dự trận đấu đặc biệt của CLB CAHN tại sân Hàng Đẫy chiều 3/10.

Chiều 3/10, CLB CAHN tổ chức ngày hội bóng đá nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập đội bóng (10/10/1956 - 10/10/2026). Sự kiện quy tụ nhiều thế hệ cầu thủ, HLV cùng những ngôi sao đang khoác áo đội bóng thủ đô.

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CLB CAHN tổ chức ngày hội bóng đá nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập đội bóng.

Ngày hội có sự tham gia của các cựu cầu thủ CAHN, cựu cầu thủ Công an Hải Phòng, cựu cầu thủ Thể Công và cựu cầu thủ M.A.Y Việt Nam. Bên cạnh đó là đội bóng gồm các cổ động viên CAHN. Những trận giao hữu diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, tạo dịp để các thế hệ cầu thủ gặp gỡ và cùng nhìn lại chặng đường đã qua.

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Nhiều thành viên CAHN hiện tại cũng góp mặt như trợ lý HLV Phạm Thành Lương, Quang Hải, Nguyễn Filip, Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu. Các cầu thủ giao lưu, ký tặng người hâm mộ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với những cựu danh thủ từng góp phần tạo nên truyền thống của đội bóng.

Trả lời truyền thông tại sự kiện, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải nhấn mạnh trách nhiệm của CAHN khi thi đấu ở các sân chơi quốc tế: “Thi đấu ở những giải quốc tế tầm châu lục là trách nhiệm của CAHN. Đây còn là việc toàn đội đại diện cho cả một quốc gia và chúng tôi hiểu được giá trị đó cũng như hiểu trách nhiệm của mình. Các cầu thủ phải thi đấu tốt nhất và mang lại nhiều thành tích hơn để khẳng định niềm tự hào của bóng đá Việt Nam cũng như truyền thống của CLB”.

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Quang Hải trả lời phỏng vấn tại sự kiện.

Tiền vệ sinh năm 1997 cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp nối những giá trị truyền thống mà các thế hệ đi trước để lại: “Sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập CAHN Nội mang đậm tính truyền thống của đội bóng và tôi tự hào là một phần của tập thể này. Trên cương vị đội trưởng, tôi luôn nói với đồng đội rằng chúng ta là những người tiếp nối những giá trị truyền thống thiêng liêng mà bậc cha chú để lại. Chúng tôi hiểu mình còn rất nhiều điều phải làm, không chỉ ở khía cạnh bóng đá, để giữ gìn những giá trị của các tiền bối, để mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá thủ đô”.

Cuối cùng, Quang Hải cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ CAHN và nhấn mạnh vai trò của sự đồng hành từ các cổ động viên.

“Trong quá khứ, CAHN luôn nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ và cổ động viên bóng đá thủ đô. Hiện tại, toàn đội cố gắng để giữ được sự ủng hộ ấy và mang lại tình cảm cho người hâm mộ. Sự đồng hành của khán giả luôn tiếp thêm nhiều động lực cho chúng tôi để thi đấu thật tốt và tạo ra những chiến thắng”, tiền vệ 29 tuổi chia sẻ.

Ngày 10/10 tới, đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, CAHN sẽ tổ chức lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại hội trường lớn Công an thành phố Hà Nội.

Một số hình ảnh trong ngày CLB CAHN tổ chức ngày hội bóng đá nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập đội bóng:

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Phạm Ngọc/VOV.VN
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