Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: CLB CAHN độc chiếm ngôi đầu

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Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất, cập nhật sáng 21/9, CLB CAHN độc chiếm ngôi đầu sau chiến thắng 3-0 trước Đồng Nai.

Alan, Perea Vargas Brayan và Lê Phạm Thành Long lần lượt ghi bàn giúp đội bóng ngành Công an có màn trình diễn thuyết phục trong hiệp hai.

Đội ĐKVĐ có 3 trận toàn thắng từ đầu mùa, ghi 6 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Thầy trò HLV Polking có 9 điểm tuyệt đối, tạm thời bỏ xa SLNA và Ninh Bình 3 điểm.

CLB CAHN chắc chắn sẽ còn tạm giữ vị trí đầu tiên trong thời gian rất dài khi các trận đấu tiếp theo của vòng 3 V-League 2026/2027 phải đến ngày 9/10 mới diễn ra.

Trong khi đó, Đồng Nai tiếp tục chìm sâu ở cuối bảng xếp hạng. Đội bóng tân binh của V-League toàn thua sau 3 trận đã đấu, chưa ghi được bàn thắng nào thủng lưới 6 lần và chưa có điểm nào.