CAHN đối diện với lịch thi đấu đầy thách thức sau quãng nghỉ FIFA Days

Lịch thi đấu CAHN được đánh giá sẽ rất nhiều thử thách trong tháng 10/2026, sau quãng nghỉ FIFA Days. Quang Hải cùng các đồng đội sẽ có 6 trận đấu chỉ trong vòng 23 ngày khi CAHN phải ra sân ở 3 đấu trường.

Sau quãng nghỉ FIFA Days, CAHN sẽ bước vào trận đấu trên sân khách gặp Lion City Sailors (Singapore) tại cúp C1 Đông Nam Á vào ngày 8/10. Nghĩa là các cầu thủ CAHN sau khi trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ chỉ có quãng nghỉ rất ngắn rồi di chuyển ngay sang sân khách, trong trường hợp ĐT Việt Nam đi đến trận cuối cùng vào ngày 5/10.

CAHN gặp nhiều thách thức sau quãng nghỉ FIFA Days (Ảnh: Đức Minh)

Trong đợt tập trung của ĐT Việt Nam lần này, CAHN đóng góp 6 cầu thủ gồm Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Đình Bắc. Đây đều là những cầu thủ thường xuyên ra sân trong màu áo CAHN, cũng như một số cái tên vừa trải qua quãng thời gian thi đấu tại ASEAN Cup 2026.

Điều đó khiến thể trạng của các cầu thủ CAHN khó đạt trạng thái tốt nhất cho trận đấu với Lion City Sailors. Quang Hải được điền tên trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam nhưng sau đó xin rút vì thể trạng không đảm bảo.

Sau trận đấu với Lion City Sailors, CAHN sẽ tiếp tục có trận đấu đầy thách thức gặp Kashima Antlers (Nhật Bản) trên sân nhà tại cúp C1 châu Á vào ngày 13/10. Tiếp đó là hai trận đấu trên sân nhà tại V-League gặp Hà Nội FC (18/10) và Thanh Hoá (22/10).

Đến ngày 27/10, CAHN chạm trán Shanghai Port (Trung Quốc) trên sân khách tại cúp C1 châu Á. Sau trận đấu này, CAHN sẽ về nước rồi lập tức di chuyển để chuẩn bị cho trận đấu SLNA trên sân khách (31/10).

Như vậy với việc trung bình 4 ngày lại có một trận, CAHN sẽ gặp nhiều thách thức trong việc đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ.

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