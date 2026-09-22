HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026?

U23 Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 dù thua U23 Uzbekistan 0-2 ở lượt trận cuối bảng C. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lách qua khe cửa hẹp và đứng nhì bảng nhờ U23 Philippines thắng U23 Kuwait 2-1 ở trận đấu cùng giờ.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết sẽ lộ diện sau trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia diễn ra chiều tối 22/9. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh, toàn đội đã xác định tâm thế sẵn sàng dù gặp đối thủ nào ở tứ kết.

“Dù gặp đối thủ nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào tứ kết” - HLV Đinh Hồng Vinh nói.

HLV Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Vị thuyền trưởng U23 Việt Nam cho biết thêm: “Từ ngày 13/9 đến nay, thời tiết quá nóng. Có một chút ảnh hưởng đến thể lực. Sau trận này phải phục hồi thật tốt để lấy lại thể trạng cho tứ kết”.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam đã tổn thất lực lượng ở trận thua U23 Uzbekistan khi cặp tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Quốc Cường dính chấn thương. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, Ban huấn luyện sẽ căn cứ vào tình trạng thể lực thực tế của các cầu thủ sau trận đấu để đưa ra phương án nhân sự phù hợp cho tứ kết.

Nói về lối chơi của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Lối chơi có lúc còn chậm nhịp, khả năng khai thác tấn công ở 1/3 cuối sân là điều tôi chưa hài lòng. Tuy nhiên, là một HLV chuyên nghiệp, dù lực lượng nào, khi nhận trách nhiệm với đội cũng hài lòng. Sau 3 trận đấu, tôi đánh giá cao sự cố gắng của tất cả cầu thủ. Lực lượng mới cũng sẽ có sự tiến bộ xa trong tương lai”.

Về màn trình diễn trước U23 Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá: "Sau bàn thua, U23 Việt Nam chơi tự tin trở lại, kiểm soát bóng. Nhưng Xuân Bắc gặp chấn thương làm suy giảm khả năng cầm nhịp chuyển đổi trạng thái. Ở hiệp một, chúng tôi tạo được cơ hội. Nếu có bàn gỡ hòa, cục diện có thể đã khác trong hiệp hai”.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng D trong trận tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 vào ngày 25/9.