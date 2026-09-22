Quang Hải vắng mặt, ĐT Việt Nam bổ sung cầu thủ từ giải hạng Nhất

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do gặp chấn thương cổ chân trái. HLV trưởng Kim Sang Sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của CLB TP.HCM để tăng cường lực lượng cho đội tuyển.

Quang Hải lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026, Minh Khoa được triệu tập bổ sung (Ảnh: VFF)

Nguyễn Quang Hải là một trong những nhân tố quan trọng của ĐT Việt Nam trong thời gian qua và vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, do gặp chấn thương ở cổ chân trái, tiền vệ sinh năm 1997 không thể góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Để bổ sung lực lượng, HLV Kim Sang Sik triệu tập Võ Hoàng Minh Khoa. Tiền vệ sinh năm 2001 từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, tham dự VCK U23 châu Á 2024 tại Qatar, trước khi có lần đầu tiên khoác áo ĐTQG khi được đá chính trong chiến thắng 5-0 của ĐT Việt Nam trước Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Sự bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa giúp HLV Kim Sang Sik có thêm một lựa chọn ở tuyến giữa trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày 23/9. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, trước khi lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.