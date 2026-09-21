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ĐT Việt Nam chốt lịch sang Indonesia đá FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Hai, 14:24, 21/09/2026
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VOV.VN - Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân ngày 22/9 và lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9.

Thành Chung lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026

Trung vệ Nguyễn Thành Chung không thể cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương cũ. Để bổ sung lực lượng, HLV Kim Sang Sik triệu tập tiền vệ Ngô Đăng Khoa lên đội tuyển.

Thành Chung là một trong những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội hình ĐT Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên, chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn khiến trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC phải lỡ hẹn với giải đấu sắp tới.

Dt viet nam chot lich sang indonesia da fifa asean cup 2026 hinh anh 1
Thành Chung lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, Ngô Đăng Khoa được trao cơ hội trở lại ĐT Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 2006 từng được HLV Kim Sang Sik triệu tập trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026 nhưng không thể góp mặt do chấn thương.

Việc bổ sung Đăng Khoa giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026. Đây cũng là cơ hội để tiền vệ trẻ tiếp tục làm việc cùng đội tuyển và hướng tới lần đầu ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam chuẩn bị sang Indonesia

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân ngày 22/9 và lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Sau đó, đội tuyển lần lượt đối đầu Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

Dt viet nam chot lich sang indonesia da fifa asean cup 2026 hinh anh 2

Việc Thành Chung vắng mặt khiến HLV Kim Sang Sik phải điều chỉnh nhân sự trước khi ĐT Việt Nam bước vào hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.

PV/VOV.VN
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