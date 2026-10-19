Chân sút SLNA gây bất ngờ trong danh sách vua phá lưới V-League

Dù mới trải qua giai đoạn đầu mùa nhưng danh sách vua phá lưới V-League 2026/27 đang được đánh giá mang đến những bất ngờ. Đáng chú ý là trong nhóm 5 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất V-League tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Quang Vinh đang nổi lên như một hiện tượng.

Quang Vinh đang là hiện tượng bất ngờ trong danh sách vua phá lưới V-League mùa này (Ảnh: Đức Minh)

Trong thành tích ấn tượng giai đoạn đầu mùa giải của SLNA, Quang Vinh có đóng góp trực tiếp với 3 bàn thắng. Màn xoay sở trước vòng cấm rồi dứt điểm thành bàn vào lưới Hà Tĩnh ở trận đấu gần nhất khiến Quang Vinh nhận được đánh giá rất cao.

Quang Vinh cũng là nội binh duy nhất nằm trong nhóm 5 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League 2026/27. Với 3 bàn thắng, Quang Vinh đang bằng với Passira (Hà Tĩnh) và Joel Tagueu (Hải Phòng).

Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách là Milan Makaric (Hải Phòng) với 6 pha lập công, đứng sau là Lucao (Ninh Bình) với 5 bàn thắng. Dù không có thứ hạng quá cao nhưng Hải Phòng lại là đội ghi nhiều bàn thắng thứ hai tại V-League với 10 bàn, chỉ sau đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League là Ninh Bình (11 bàn).

Đáng chú ý, hai chân sút Makaric và Tagueu đã ghi tổng cộng 9 bàn thắng cho Hải Phòng. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của hai chân sút ngoại trên hàng công của Hải Phòng mùa này.

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