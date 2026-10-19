Trực tiếp CA TP.HCM vs Thể Công Viettel vòng 4 V-League 2026/27: So tài kịch tính

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Màn so tài giữa CA TP.HCM vs Thể Công Viettel được đánh giá sẽ rất quyết liệt khi cả hai đội đều đang cần chiến thắng sau hai vòng không có được kết quả tốt. Trong hai vòng gần nhất phải làm khách, CA TP.HCM không giành được kết quả tốt khi để thua Bắc Ninh, sau đó hoà SLNA.

Trở về điểm tựa sân nhà, Tiến Linh cùng các đồng đội được kỳ vọng sẽ lấy lại niềm vui chiến thắng như cách đã làm được khi tiếp đón một đội bóng khác của Thủ đô là Hà Nội FC. Trong trận mở màn mùa giải, CA TP.HCM giành chiến thắng 3-1 khi tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà.

Thể Công Viettel cũng đang rất cần điểm khi đã thua liên tiếp hai trận dù được đá trên sân nhà trước CAHN và Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, Thể Công Viettel cũng đứng trước bài toán đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ khi vừa phải di chuyển và thi đấu trên sân khách gặp Persib Bandung (Indonesia) tại cúp C2 châu Á vào ngày 14/10.

Việc cả hai đội đều đang đứng trước áp lực giành chiến thắng khiến màn so tài này được đánh giá sẽ rất hấp dẫn. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.