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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: ĐT Việt Nam đấu Malaysia

Thứ Hai, 07:00, 05/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia đối đầu ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10, ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia sẽ đối đầu ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 16h00 trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.

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Việt Nam vs Malaysia đối đầu ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam bước vào trận đấu gặp Malaysia với nhiều nỗi lo về lực lượng và phong độ. HLV Kim Sang Sik buộc phải xoay tua đội hình khi một số trụ cột chưa đạt thể trạng tốt, trong đó Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân sau chấn thương ở trận gặp Pakistan.

Không chỉ gặp khó về nhân sự, hàng thủ của ĐT Việt Nam cũng bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại. Chiến thắng 4-2 trước Pakistan cho thấy sự thiếu chắc chắn ở tuyến dưới, điều buộc ban huấn luyện phải nhanh chóng điều chỉnh.

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ĐT Việt Nam ngược dòng thắng 4-2 Pakistan ở lượt cuối vòng bảng. (Ảnh: Đức Cường) 

Dù vậy, điểm tựa lớn của ĐT Việt Nam nằm ở thành tích đối đầu vượt trội trước Malaysia. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Những chiến binh sao vàng chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn, qua đó tạo lợi thế tâm lý rõ rệt.

Bên kia chiến tuyến, ĐT Malaysia đang cho thấy sự tiến bộ đáng kể dưới thời HLV Tan Cheng Hoe. Chiến thắng 6-0 trước Singapore cùng thế trận lấn lướt trước Indonesia là minh chứng cho lối chơi giàu năng lượng của đội bóng áo vàng.

Sức mạnh của Malaysia đến từ dàn cầu thủ đồng đều cùng chân sút nhập tịch Bergson, người đã ghi 4 bàn tại giải. Tuy nhiên, Malaysia chịu tổn thất lớn khi trung vệ đội trưởng Dion Cools rời đội vì lý do gia đình và Faisal Halim vắng mặt vì chấn thương.

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ĐT Malaysia không có sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools ở trận đấu với ĐT Việt Nam. (Ảnh: FAM)

Trong bối cảnh đó, cơ hội đang mở ra cho hàng công ĐT Việt Nam. Đình Bắc với sự năng nổ và khả năng tạo đột biến tiếp tục được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng.

Đáng chú ý, trận tranh hạng Ba của FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn áp dụng hiệp phụ nếu hai đội hòa sau 90 phút. Nếu chưa thể phân định thắng thua sau hiệp phụ, trận đấu sẽ bước vào loạt luân lưu để xác định đội giành hạng Ba.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.
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