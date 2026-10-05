Những nguyên nhân thất bại của ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, hành trình trên đất Indonesia không diễn ra như kỳ vọng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp những khó khăn về lực lượng, thể trạng và khả năng duy trì phong độ, trước khi nhận thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng Ba.

Việc chỉ giành vị trí thứ tư không phản ánh toàn bộ năng lực của ĐT Việt Nam, nhưng giải đấu đã chỉ ra một số vấn đề mà Ban huấn luyện cần giải quyết trong quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo.

Bão chấn thương tàn phá đội hình

Khó khăn đầu tiên đến từ lực lượng. HLV Kim Sang Sik không có trong tay đội hình mạnh nhất ngay từ thời điểm tập trung. Thành Chung không thể góp mặt vì chấn thương, trong khi Quang Hải cũng vắng mặt. Việc thiếu Thành Chung khiến hàng phòng ngự mất đi một phương án giàu kinh nghiệm. Khi giải đấu diễn ra, ĐT Việt Nam tiếp tục chịu tổn thất khi Xuân Son dính chấn thương ngay trận ra quân gặp Philippines.

HLV Kim Sang Sik không có lực lượng mạnh nhất ở FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Đức Cường).

Những vấn đề về thể trạng tiếp tục xuất hiện trong những trận đấu sau đó. Hoàng Hên và Tài Lộc không thể ra sân ở trận tranh hạng Ba. Bùi Hoàng Việt Anh phải nén đau thi đấu trong bối cảnh đội hình thiếu hụt nhân sự. Đội trưởng Hoàng Đức cũng chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất nhưng vẫn phải thi đấu.

Khi nhiều vị trí quan trọng liên tục thay đổi vì chấn thương, HLV Kim Sang Sik gặp khó trong việc duy trì bộ khung ổn định. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai chiến thuật, đặc biệt ở những thời điểm ĐT Việt Nam cần tăng cường sức ép hoặc điều chỉnh cách chơi trong trận. Chấn thương vì thế trở thành một trong những yếu tố quan trọng lý giải màn trình diễn thiếu ổn định của ĐT Việt Nam tại giải đấu.

Cầu thủ quá tải, điểm rơi phong độ chưa tốt

Bên cạnh vấn đề lực lượng, thể trạng và mật độ thi đấu cũng tác động đáng kể đến màn trình diễn của ĐT Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vừa trải qua hành trình kéo dài hơn một tháng tại ASEAN Cup 2026 để bảo vệ chức vô địch. Sau giải đấu, các cầu thủ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại thi đấu cho CLB khi mùa giải chuyên nghiệp 2026/2027 khởi tranh.

Mật độ thi đấu liên tục khiến quãng thời gian hồi phục bị rút ngắn. Đây là vấn đề đáng lưu ý, bởi nền tảng thể lực có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng duy trì cường độ thi đấu, tốc độ xử lý bóng và sự tập trung trong từng trận.

Các tuyển thủ Việt Nam phải cày ải quá nhiều trong thời gian qua (Ảnh: Đức Cường).

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam vẫn xuất hiện những điểm sáng. Minh Hoàng, Adou Minh hay Khoa Ngô để lại những dấu ấn nhất định khi được trao cơ hội. Tuy nhiên, một số gương mặt khác như Quang Vinh, Ngọc Bảo chưa tạo được sự ổn định cần thiết.

Những màn trình diễn không đồng đều cho thấy ĐT Việt Nam chưa có được điểm rơi phong độ tốt nhất. Trong điều kiện lực lượng liên tục bị xáo trộn, vấn đề này càng ảnh hưởng đến khả năng vận hành lối chơi của đội tuyển.

Bài học lớn từ FIFA ASEAN Cup 2026

Việc không thể giành chức vô địch chắc chắn không phải kết quả ĐT Việt Nam mong muốn. Tuy nhiên, giải đấu cũng mang đến những dữ liệu thực tế để HLV Kim Sang Sik đánh giá lực lượng và chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Một trong những vấn đề đáng chú ý là khoảng cách giữa ĐT Việt Nam và các đối thủ trong khu vực không còn quá lớn khi các đội tuyển có lực lượng mạnh nhất. Philippines cho thấy họ đủ khả năng tạo ra sức ép, trong khi Malaysia đã thể hiện bộ mặt khác đáng kể so với ASEAN Cup 2026 và trực tiếp đánh bại ĐT Việt Nam ở trận tranh hạng Ba. Điều đó đặt ra yêu cầu về việc làm mới đội tuyển cả về nhân sự lẫn cách vận hành chiến thuật.

HLV Kim Sang Sik vẫn đau đầu về hàng thủ (Ảnh: Đức Cường).

Ở hàng phòng ngự, ĐT Việt Nam vẫn cần thêm những phương án có chất lượng và khả năng thay thế khi các trụ cột vắng mặt. Ở tuyến giữa, đội tuyển cần tìm thêm một cầu thủ có khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và tạo sự cân bằng, đặc biệt trong bối cảnh Doãn Ngọc Tân không góp mặt.

Trên hàng công, sự phụ thuộc vào những nhân tố như Xuân Son và Đình Bắc cũng là vấn đề cần được tính đến. Khi một trong những cầu thủ này không đạt trạng thái tốt nhất hoặc không thể thi đấu, khả năng tạo đột biến của ĐT Việt Nam giảm đáng kể.

Hướng tới sân chơi Asian Cup 2027

ĐT Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư. Đây rõ ràng không phải thành tích đúng với mục tiêu ban đầu, nhưng cũng cần đặt kết quả trong đúng bối cảnh của giải đấu.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong dịp FIFA Days và mang tính chất giao hữu. Vì vậy, vị trí thứ tư không nên được xem như thước đo duy nhất để đánh giá năng lực của ĐT Việt Nam.

Giá trị lớn hơn nằm ở những vấn đề mà giải đấu đã bộc lộ. ĐT Việt Nam cần cải thiện chiều sâu đội hình, giảm sự phụ thuộc vào một số cá nhân, đồng thời tìm thêm phương án chiến thuật trước những đối thủ có chất lượng.

HLV Kim Sang Sik còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho Asian Cup 2027 (Ảnh: VFF).

HLV Kim Sang Sik và Ban huấn luyện vì thế có thêm cơ sở để đánh giá từng vị trí, thử nghiệm những nhân tố mới và điều chỉnh cách vận hành đội tuyển. Phía trước là Asian Cup 2027, một sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn đáng kể. Những vấn đề xuất hiện tại FIFA ASEAN Cup 2026 cần được nhìn nhận như dữ liệu để ĐT Việt Nam điều chỉnh, thay vì chỉ dừng lại ở một thất bại.

Nếu tận dụng tốt những bài học từ giải đấu này, ĐT Việt Nam có thể bước vào giai đoạn chuẩn bị tiếp theo với lực lượng cân bằng hơn, nhiều phương án hơn và sự chủ động cao hơn trước những thử thách lớn.

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