Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia

18:06

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Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư. Bàn thắng của Fergus Tierney ở phút 62 giúp Malaysia giành chiến thắng trong trận đấu mà Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc.

Việt Nam nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép trong những phút đầu. Hai Long và Hoàng Đức lần lượt thử sức từ ngoài vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn Syihan Hazmi. Malaysia sau đó dần lấy lại thế trận và tạo ra không ít khó khăn cho hàng thủ Việt Nam.

Phút 35, Bergson có cơ hội đối mặt nhưng thủ môn Lê Giang xuất sắc đổ người cứu thua. Chỉ ít phút sau, tiền đạo Malaysia tiếp tục khiến hàng thủ Việt Nam chao đảo với tình huống dứt điểm trong vòng cấm. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Tuy nhiên, khi hàng công chưa tạo ra khác biệt, Malaysia bất ngờ vượt lên ở phút 62. Fergus Tierney nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút căng, bóng xuyên qua hai chân Bùi Hoàng Việt Anh trước khi đánh bại Lê Giang.

Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ và được hưởng phạt đền ở phút 73 sau khi Văn Đô ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định Harith Haiqal đã chạm bóng trước khi va chạm với Văn Đô và hủy quyết định thổi phạt đền.

Những phút cuối, Việt Nam liên tục gây sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia. Bùi Hoàng Việt Anh có hai cơ hội dứt điểm ở phút 85 và 90 nhưng đều không thành công.

Chung cuộc, Malaysia thắng Việt Nam 1-0 để giành hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, còn Việt Nam khép lại giải đấu với vị trí thứ tư.