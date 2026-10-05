Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia
VOV.VN - Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10, ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba.
Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư. Bàn thắng của Fergus Tierney ở phút 62 giúp Malaysia giành chiến thắng trong trận đấu mà Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc.
Việt Nam nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép trong những phút đầu. Hai Long và Hoàng Đức lần lượt thử sức từ ngoài vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn Syihan Hazmi. Malaysia sau đó dần lấy lại thế trận và tạo ra không ít khó khăn cho hàng thủ Việt Nam.
Phút 35, Bergson có cơ hội đối mặt nhưng thủ môn Lê Giang xuất sắc đổ người cứu thua. Chỉ ít phút sau, tiền đạo Malaysia tiếp tục khiến hàng thủ Việt Nam chao đảo với tình huống dứt điểm trong vòng cấm. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.
Sau giờ nghỉ, Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Tuy nhiên, khi hàng công chưa tạo ra khác biệt, Malaysia bất ngờ vượt lên ở phút 62. Fergus Tierney nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút căng, bóng xuyên qua hai chân Bùi Hoàng Việt Anh trước khi đánh bại Lê Giang.
Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ và được hưởng phạt đền ở phút 73 sau khi Văn Đô ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định Harith Haiqal đã chạm bóng trước khi va chạm với Văn Đô và hủy quyết định thổi phạt đền.
Những phút cuối, Việt Nam liên tục gây sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia. Bùi Hoàng Việt Anh có hai cơ hội dứt điểm ở phút 85 và 90 nhưng đều không thành công.
Chung cuộc, Malaysia thắng Việt Nam 1-0 để giành hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, còn Việt Nam khép lại giải đấu với vị trí thứ tư.
Tuyển Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh và khát khao chiến thắng khi đối đầu Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.
Cả hai đội đều không thể góp mặt ở trận chung kết và muốn khép lại giải đấu bằng một chiến thắng. Tuyển Việt Nam chịu nhiều tổn thất về lực lượng khi Quang Hải, Văn Vĩ, Thành Chung, Xuân Son và Hoàng Hên lần lượt vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bỏ ngỏ.
Malaysia cũng mất những nhân tố quan trọng. Đội trưởng Dion Cools rời đội sau trận thắng Singapore 6-0 để giải quyết việc gia đình, trong khi tiền đạo Faisal Halim không thể thi đấu vì chấn thương bắp chân. Những thiếu vắng này ảnh hưởng đáng kể tới cả hàng thủ lẫn hàng công của Malaysia.
Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe vẫn có cơ sở để tự tin. Malaysia cho thấy sự tiến bộ so với ASEAN Cup 2026 và từng đánh bại nhiều đối thủ mạnh. HLV Tan Cheng Hoe cũng đánh giá đây là cơ hội tốt để Malaysia tạo bất ngờ trước tuyển Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, thất bại trước Thái Lan 0-2 tại vòng bảng và việc hụt vé vào chung kết chắc chắn ảnh hưởng tới tâm lý các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn sở hữu lực lượng đủ chất lượng để hướng tới chiến thắng.
Patrick Lê Giang nhiều khả năng tiếp tục bắt chính. Phía trên anh là hàng thủ gồm Việt Anh, Adou Minh và Xuân Mạnh; hai cánh là Tiến Anh và Cao Quang Vinh. Hoàng Đức, Thành Long đá tiền vệ trung tâm, trong khi Hai Long hỗ trợ bộ đôi Minh Hoàng và Đình Bắc trên hàng công.
Malaysia đã mạnh hơn, nhưng tuyển Việt Nam vẫn có sự gắn kết và khát khao chiến thắng. Nếu chơi đúng khả năng, Đình Bắc cùng các đồng đội đủ sức đánh bại đối thủ để giành vị trí thứ ba chung cuộc.
Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết sau trận đấu với Pakistan, ĐT Việt Nam đang gặp một số vấn đề về lực lượng. Hoàng Hên và Tài Lộc đang gặp những vấn đề về thể trạng, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh cũng bị chấn thương cơ.
“Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên hay Tài Lộc, hay Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, với số lượng cầu thủ có hạn nên kế hoạch chuẩn bị cho phương án vào trong hiệp 2 cũng một phần sẽ có đôi chút khó khăn”, HLV Kim Sang Sik cho biết.
Đối với trường hợp của Việt Anh, HLV Kim Sang Sik cho biết trung vệ này vẫn có khả năng thi đấu trận tranh hạng Ba. Ban huấn luyện sẽ phối hợp với đội ngũ y tế để kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi đưa ra quyết định.
“Với Việt Anh, cậu ấy cũng đang có một chút chấn thương về cơ, nhưng vẫn có khả năng cao để có thể thi đấu vào trận đấu ngày mai. Chúng tôi cùng với ban y tế cũng sẽ kiểm tra sức khỏe của Việt Anh, sau đó sẽ đưa ra các phương án cho trận đấu”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng lý giải thêm về tình trạng của Tài Lộc và Hoàng Hên. Theo ông, quá trình thi đấu liên tục trong thời gian qua khiến các cầu thủ tích lũy những vấn đề về chấn thương và thể lực, qua đó ảnh hưởng đến trạng thái của đội tuyển tại giải đấu lần này.
“Tài Lộc trước giải đấu cũng có một chút chấn thương nhẹ nên chưa thể thi đấu tại câu lạc bộ. Sau khi tập trung với đội tuyển thì thời gian khá ngắn nên việc phục hồi thể lực cũng có một chút vấn đề”, HLV Kim Sang Sik nói.
ĐT Việt Nam từng liên tiếp góp mặt ở những trận chung kết dưới thời HLV Kim Sang Sik. Vì vậy, việc không thể cạnh tranh ngôi vô địch tại FIFA ASEAN Cup 2026 mang đến sự hụt hẫng nhất định. HLV Kim Sang Sik thừa nhận cảm giác thất vọng, nhưng khẳng định toàn đội vẫn sẽ dành sự tập trung và nỗ lực cao nhất cho trận tranh hạng Ba.
Nhận định về Malaysia, HLV Kim Sang Sik cho rằng: “Malaysia đã có một lực lượng tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt đợt này có cầu thủ số 9, cầu thủ mới nhập tịch. Chúng tôi sẽ càng phải cố gắng chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn cầu thủ đó”.
Xem trực tiếp Indonesia vs Thái Lan FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10 ở đâu?
VOV.VN - Trận đấu giữa Indonesia vs Thái Lan chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h hôm nay 5/10.
Xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10 ở đâu?
VOV.VN - Trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia trong khuôn khổ tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 16h hôm nay 5/10.
Nắng nóng và những khó khăn về lực lượng không làm giảm quyết tâm của đội tuyển Việt Nam trước trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup với Malaysia. Đồng hành cùng đội tuyển, các cổ động viên Việt Nam cũng vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nỗ lực có mặt trên sân để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Sự cổ vũ của người hâm mộ tiếp thêm động lực để tuyển Việt Nam hướng tới một chiến thắng, đồng thời duy trì chuỗi 12 năm bất bại trước Malaysia.
Theo ghi nhận của phóng viên Phạm Hà/VOV-Jakarta, nhiều cổ động viên Indonesia đến sân sớm để xem trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia. Do đó, các cổ động viên của Việt Nam khó mua vé vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': KHÔNG ĐƯỢC !!! ĐT Việt Nam tấn công bên cánh trái Khoa Ngô và Hai Long phối hợp với nhau, nhưng hàng thủ của Malaysia đã can thiệp kịp thời để cắt bóng thành công.
4': KHÔNG VÀO !!! Hai Long đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của Malaysia. Hai Long đang gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương.
5': KHÔNG VÀO !!! Hoàng Đức có bóng trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập chân hậu vệ Daniel Ting bật ngược trở lại. ĐT Việt Nam đang nhập cuộc rất hứng khởi và khiến cho hàng thủ đối phương gặp nhiều khó khăn.
9': KHÔNG ĐƯỢC !!! ĐT Việt Nam tấn công bên cánh trái, Quang Vinh tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng bóng đi quá sâu nên bị thủ môn Syihan Hazmi bắt gọn.
10': KHÔNG VÀO !!! Minh Hoàng có bóng trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú sút ngay, nhưng bóng đi nhẹ nên không làm khó được thủ thành Syihan Hazmi.
14': Sau khi bị Việt Nam ép sân, Malaysia dần lấy lại thế trận và chơi ngang ngửa với đối thủ. Đội bóng áo vàng vẫn chưa tổ chức được pha bóng hãm thành nào thực sự nguy hiểm.
19': NGUY HIỂM !!! Malaysia tấn công trung lộ, bóng được nhồi cho Bergson ở trong vòng cấm địa, tiền đạo này thực hiện đường căng ngang đưa bóng cắt ngang khung thành của ĐT Việt Nam, may mắn cho Lê Giang là không cầu thủ đối phương nào kịp ập vào để dứt điểm.
23': NGUY HIỂM !!! Quentin Cheng đánh đầu về cho thủ môn giúp ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công. Tiến Anh treo bóng từ tình huống đá phạt góc, nhưng bóng đi hơi sâu nên bị thủ môn Syihan Hazmi bắt gọn.
26': KHÔNG ĐƯỢC !!! Việt Nam tấn công nhanh bên cánh trái, nhưng đường chuyền của Hai Long cho Minh Hoàng đã bị hậu vệ Malaysia đoán được ý đồ và cắt bóng thành công.
30': Trọng tài cho hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1.
33': KHÔNG ĐƯỢC !!! Minh Hoàng làm tường rồi chuyền bóng cho Khoa Ngô bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng trước sự truy cản của hậu vệ đối phương, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM đã không thể khống chế bóng.
35': CỨU THUA XUẤT SẮC !!! Hàng thủ của Việt Nam mắc sai lầm, cơ hội ghi bàn đến với Bergson, tiền đạo này sút bóng sệt và căng, nhưng thủ môn Lê Giang đã đổ người cứu thua xuất sắc.
39': KHÔNG VÀO !!! Bergson đi bóng xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm căng, nhưng may mắn vẫn đứng về phía ĐT Việt Nam. Hàng thủ ĐT Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kèm Bergson.
42': ĐÁ PHẠT !!! Hai Long đi bóng tốc độ, nhưng tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC đã bị phạm lỗi ngay sát vòng cấm địa, ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp.
43': KHÔNG VÀO !!! ĐT Việt Nam phối hợp đá phạt rất tốt, nhưng cú sút của Hai Long vẫn bị thủ môn Syihan Hazmi hóa giải thành công.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45+2': SÚT XA !!! Lê Phạm Thành Long có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm từ xa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Malaysia.
45+3': KHÔNG VÀO !!! Khoa Ngô có cơ hội trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch khung thành đối phương.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Việt Nam và Malaysia tạm hòa nhau 0-0.
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HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hoàng Đức rê bóng vượt qua 3 cầu thủ Malaysia sau đó chọc khe cho đồng đội, nhưng đường chuyền lại hơi nhẹ nên đã bị hậu vệ Malaysia cắt bóng thành công.
50': KHÔNG ĐƯỢC !!! Việt Nam tổ chức tấn công bên cánh phải, Hoàng Đức chuyền bóng cho Hai Long bứt tốc, nhưng hậu vệ Daniel Ting của Malaysia đã chiến thắng trong khi tranh chấp tay đôi với cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC.
52': KHÔNG ĐƯỢC !!! Khoa Ngô đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm địa Malaysia, nhưng đường chuyền ra của cầu thủ này lại không thành công. ĐT Việt Nam vẫn đang tổ chức tấn công, vây hãm khung thành đối phương, nhưng chưa có bàn thắng mở tỉ số.
56': KHÔNG VÀO !!! Minh Hoàng có bóng trước vòng cấm địa sau đường chuyền của Hai Long, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại đi chệch khung thành của Malaysia.
58': NGUY HIỂM !!! Malaysia tấn công bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm địa Việt Nam, may mắn là trung vệ áo đỏ đã truy cản thành công. Hàng thủ của ĐT Việt Nam đang gặp khó trước sức ép từ phía đối thủ.
60': KHÔNG VÀO !!! Bergson dễ dàng rê bóng qua Ngọc Bảo rồi tung cú dứt điểm chéo góc, may mắn cho Việt Nam là bóng đi chệch khung thành.
60': THAY NGƯỜI !!! Đình Bắc vào sân thay Minh Hoàng.
62': VÀO VÀO VÀO !!! Fergus Tierney có bóng trước vòng cấm địa, cầu thủ mới vào sân thay người này tung cú dứt điểm căng đưa bóng đi qua hai chân của Bùi Hoàng Việt Anh bay thẳng vào lưới khiến thủ thành Lê Giang bó tay.
65': ĐT Việt Nam đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng chưa thành công. Những pha lên bóng của đội bóng áo đỏ khá đơn điệu nên dễ dàng bị đối phương hóa giải.
68': THAY NGƯỜI !!! Văn Đô vào sân thay cho Khoa Ngô bị đau.
70': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Đô đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm địa rồi thực hiện đường căng ngang vào trong, nhưng bóng đi quá mạnh nên không đồng đội nào tiếp cận được.
73': PHẠT ĐỀN !!! Văn Đô bị Harith Haiqal phạm lỗi trong vòng cấm địa, trọng tài cho ĐT Việt Nam được hưởng 11m.
75': VAR TỪ CHỐI PHẠT ĐỀN !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Harith Haiqal đã phá trúng bóng trước khi truy cản với Văn Đô nên ĐT Việt Nam không được hưởng 11m.
79': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hàng thủ của Malaysia mắc sai lầm, Đình Bắc có bóng trước vòng cấm địa, tiền đạo này chuyền cho Văn Đô, nhưng hơi nhẹ nên bị đối phương cắt bóng thành công.
82': PHẠT GÓC !!! ĐT Việt Nam được hưởng phạt góc bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm Malaysia tạo ra hai cơ hội cho đội bóng áo đỏ, nhưng cú đá của Bùi Hoàng Việt Anh và Đình Bắc đập người hậu vệ đối phương bật ngược lại.
85': KHÔNG VÀO !!! Việt Anh có cơ hội trước vòng cấm địa Malaysia, nhưng cú sút của anh đã bị cản phá đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, Xuân Mạnh đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành đối phương.
90': KHÔNG VÀO !!! Bùi Hoàng Việt Anh có bóng trong vòng cấm địa, trung vệ này dứt điểm căng, nhưng bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn Syihan Hazmi.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
90+7': THẺ VÀNG !!! Lê Giang nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Fergus Tierney.
HẾT GIỜ !!! Malaysia thắng 1-0 Việt Nam để giành hạng Ba ở FIFA ASEAN Cup 2026.
Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia: Điểm tựa lịch sử
VOV.VN - Nhận định trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 16h ngày 5/10.