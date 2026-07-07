CĐV Mỹ thất vọng khi chứng kiến đội nhà bị loại ở World Cup 2026

Bầu không khí tại sân vận độngSeattle trở nên trầm lắng. Nhiều CĐV Mỹ đứng lặng người, một số ôm đầu thất vọng, trong khi không ít người rời sân trước khi trận đấu kết thúc khi chứng kiến ĐT Mỹ liên tiếp mắc sai lầm ở hàng phòng ngự.

Sau một vòng bảng đầy hứa hẹn, người hâm mộ kỳ vọng đội bóng của HLV Mauricio Pochettino sẽ tạo nên bước tiến lịch sử trên sân nhà, nhưng những sai lầm cá nhân và lối chơi thiếu gắn kết khiến mọi hy vọng nhanh chóng tan biến.

CĐV Mỹ thất vọng sau trận thua của đội chủ nhà. (Ảnh: QT)

Tại Fanzone ở thủ đô Washington D.C, hàng vạn CĐV đã mang theo niềm hy vọng lớn lao đến để cổ vũ cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, những bàn thua chóng vánh đã khiến họ không thể tin vào thất bại này:

“Đội bóng đã không chơi đúng với lối chơi của mình. Họ để Bỉ lấn lướt. Họ không thi đấu như cách họ đã thể hiện trong suốt kỳ World Cup này. Họ không còn là chính mình nữa, và điều đó khiến họ phải trả giá”.

Tuy nhiên, các CĐV vẫn không quên cảm ơn đội tuyển vì màn trình diễn tại kỳ World Cup lần này và hy vọng đó sẽ là bước đà cho tương lai của bóng đá Mỹ:

“Tất nhiên tôi vẫn tự hào về ĐT Mỹ. Vì sao ư? Vì họ đã có một kỳ World Cup tuyệt vời, có lẽ là tốt nhất trong rất nhiều năm qua. Tôi nghĩ điều đó sẽ tạo ra bước ngoặt cho bóng đá Mỹ”.

Không khí trầm lắng khi CĐV Mỹ chứng kiến đội nhà thua ĐT Bỉ 1-4. (Ảnh: QT)

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn bị đánh giá là “bạc nhược”, đặc biệt khi đội tuyển Mỹ gần như không tạo được sức ép sau khi bị Bỉ vượt lên dẫn trước lần thứ hai. Không ít ý kiến cho rằng đây là cơ hội vàng bị bỏ lỡ khi World Cup được tổ chức trên sân nhà và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả.

HLV Mauricio Pochettino cũng không giấu được sự thất vọng. Sau trận đấu, ông thừa nhận các học trò đã không thể hiện được phong độ và sự kết nối như ở vòng bảng, đồng thời cho rằng đội bóng đã không chơi đúng với khả năng của mình.

Số ít CĐV của ĐT Bỉ ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: QT)

Thất bại càng trở nên cay đắng khi trước trận đấu, bầu không khí xung quanh ĐT Mỹ rất lạc quan. Việc FIFA hủy án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun từng làm dấy lên hy vọng đội chủ nhà sẽ có lực lượng mạnh nhất để cạnh tranh với Bỉ. Tuy nhiên, Balogun không thể tạo ra khác biệt, còn hàng thủ liên tục mắc sai lầm trước sức ép của đối phương.

Dù thất vọng, nhiều cổ động viên vẫn dành những tràng pháo tay động viên đội tuyển sau trận đấu. Họ cho rằng World Cup 2026 đã góp phần thổi bùng tình yêu bóng đá tại Mỹ, thu hút lượng lớn khán giả đến sân và tạo nên bầu không khí sôi động chưa từng có. Tuy nhiên, việc dừng bước ngay từ vòng 16 đội khiến giấc mơ về một kỳ World Cup thành công của đội chủ nhà khép lại trong nhiều tiếc nuối.