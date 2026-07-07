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Xác định 6 đội vào tứ kết World Cup 2026

Thứ Ba, 11:20, 07/07/2026
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VOV.VN - World Cup 2026 đã xác định được 6 đội giành quyền vào tứ kết gồm Morocco, Pháp, Na Uy, Anh, Tây Ban Nha và Bỉ.

Sau khi Bỉ giành chiến thắng 4-1 trước đội chủ nhà Mỹ vào sáng 7/7 theo giờ Việt Nam, World Cup 2026 đã xác định được tổng cộng 6 đội bóng giành quyền vào tứ kết và 3 cặp đấu sẽ diễn ra.

Trước đó, vòng 16 đội World Cup 2026 đã chứng kiến Morocco thắng Canada 3-0, Pháp hạ Paraguay 1-0, Na Uy quật ngã Brazil 2-1, Anh vượt qua Mexico 3-2 và Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha 1-0.

xac dinh 6 doi vao tu ket world cup 2026 hinh anh 1
6 đội đã giành vé vào tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)
xac dinh 6 doi vao tu ket world cup 2026 hinh anh 2
Cập nhật các nhanh đấu knock-out World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Đáng chú ý, vòng 16 đội World Cup 2026 chưa chứng kiến hiệp phụ nào khi cả 6 đội bóng đã giành vé vào tứ kết đều hạ gục đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức. Ngoài ra, cả 3 đội đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đều đã phải chia tay giải đấu sau vòng này.

Theo lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026, Pháp sẽ đối đầu với Morocco vào lúc 3h ngày 10/7, Tây Ban Nha sẽ gặp Bỉ lúc 2h ngày 11/7, Anh sẽ chạm trán Na Uy vào lúc 4h ngày 12/7.

Đêm nay 7/7 rạng sáng mai 8/7, World Cup 2026 sẽ xác định nốt 2 cái tên cuối cùng vượt qua vòng 16 đội để gặp nhau tại tứ kết. Argentina sẽ so tài với Ai Cập vào lúc 23h ngày 7/7. Thụy Sĩ sẽ gặp Colombia vào lúc 3h ngày 8/7.

 

Hoàng Long/VOV.VN
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